PDMM, interzis la parlamentare de regimul PAS

Partidul Democrat Modern (PDMM) nu intră în cursa electorală. Comisia Electorală Centrală (CEC) a respins, în ședința de astăzi, cererea de înregistrare a listei de candidați ai formațiunii.

În cadrul ședinței de astăzi, Comisia Electorală Centrală a aprobat mai multe hotărâri cu privire la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.

Astfel, Comisia a examinat și a respins cererea de înregistrare a listei de candidați de pe lista Partidului politic Partidul Democrat Modern din Moldova.

Anterior, analistul politic Dumitru Ciubașenco declara că guvernarea PAS încearcă să blocheze înregistrarea Partidului Democrat Modern (PDMM) în cursa electorală, pentru că a înțeles că formațiunea are șanse reale de a intra în Parlament. „Motivele invocate de CEC de a amâna înregistrarea PDMM în alegeri sunt extrem de slabe”, menționat analistul.

Și fondatorul PDMM, Vladimir Cebotari, a declarat că, „guvernarea PAS se teme de valul mare de aderări la Partidul Democrat Modern și recurge la presiuni, inclusiv asupra actualilor primari și consilieri, care anterior au fost adepți ai Partidului Democrat, iar acum vor să revină la PDMM”. Cebotari a mai precizat că în lista acestor indimidări se regăsește și ordinul emis de Serviciul de Informații și Securitate în cazul său.