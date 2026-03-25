Pensionarii critică majorarea pensiilor cu 6,84%: E un nimic. Doar supraviețuim. Avem bani doar să plătim comunalele

Locuitorii raionului Căușeni privesc critic decizia autorităților de a indexa pensiile cu 6,84%, începând cu 1 aprilie, afirmând că majorarea este insuficientă în raport cu creșterea prețurilor și nu le îmbunătățește nivelul de trai.

Mai mulți pensionari din raionul Căușeni susțin că indexarea pensiilor anunțată de autorități nu va avea un impact real asupra vieții lor, în condițiile în care cheltuielile zilnice continuă să crească.

„Pensia noastră ne ajută doar să supraviețuim și să achităm serviciile comunale. Suntem jos la pământ”, a declarat un bărbat.

Alți localnici spun că sunt nevoiți să găsească surse suplimentare de venit pentru a face față cheltuielilor.

„E foarte greu să supraviețuim. Mai vindem ceea ce producem acasă, mere…”, a spus un alt bărbat.

Nemulțumirile sunt alimentate și de faptul că majorarea procentuală este percepută ca fiind prea mică.

„1.000 de lei am pensie. Cât înseamnă 6%? Un nimic, nici nu poate fi numită indexare. Prețurile cresc în fiecare zi, iar pensiile rămân mici. Indexarea trebuia să fie de cel puțin 15%”, a afirmat un alt pensionar.

Unii locuitori spun că și-au pierdut încrederea în promisiunile autorităților.

„Se promite una, dar se face alta. De 30 de ani ni se spune că va fi mai bine, dar noi nu mai ajungem să vedem asta”, a menționat un alt intervievat.

De menționat că pensiile și prestațiile sociale vor fi indexate în Republica Moldova cu 6,84% începând cu 1 aprilie. Potrivit autorităților, beneficiarii vor primi și o majorare fixă de aproximativ 50 de lei, ceea ce ar duce creșterea totală la circa 8%.

Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a declarat că, în urma indexării, pensia minimă pentru limită de vârstă va ajunge la 3.264 de lei, iar pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin 40 de ani aceasta va depăși 3.500 de lei.