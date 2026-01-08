Pensiunile, luate cu asalt de Crăciun: Atmosferă de sărbătoare și bucate tradiționale

De Crăciunul pe stil vechi, tot mai mulți moldoveni au ales să sărbătorească departe de agitația orașului, în pensiuni turistice, unde administratorii au pregătit programe speciale.

Atmosfera festivă s-a simțit și la o pensiune din comuna Tohatin, municipiul Chișinău, unde oaspeții au petrecut în aer liber, cu grătare, bucate tradiționale, cozonaci și piftie.

Spiritul sărbătorii a fost completat de colindători, care au trecut pe la fiecare cabană, aducând urări și cântece specifice Crăciunului. Oaspeții spun că astfel de locuri oferă un cadru mai potrivit pentru a simți tradițiile și a petrece timp de calitate alături de familie și rude.

Printre cei care au sărbătorit Crăciunul la pensiune s-a numărat și cântăreața de operă Taisia Caraman, care și-a celebrat, în același timp, și ziua de naștere. Artista a declarat că această dublă sărbătoare este un prilej de reuniune și recunoștință, subliniind importanța valorilor familiale și a unității.

Creștinii ortodocși care respectă calendarul iulian marchează Crăciunul pe stil vechi pe 7 ianuarie. Sărbătoarea este considerată una dintre cele mai importante din viața religioasă și de familie, iar zilele de 7 și 8 ianuarie sunt stabilite prin lege ca zile nelucrătoare.