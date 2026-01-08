Tradiția Malancăi, vie la Sofia: Obiceiul, transmis din generație în generație

Localnicii din satul Sofia, raionul Drochia, păstrează cu sfințenie tradiția mersului cu Malanca, un obicei transmis din generație în generație, care aduce în fiecare an bucurie, voie bună și speranță în gospodăriile oamenilor.

Cetele de urători merg din casă în casă, iar gazdele îi întâmpină cu zâmbetul pe buze și cu inimile deschise. Urările răsună pe ulițele satului și creează o atmosferă de sărbătoare autentică.

„Sus paharul, jos amarul. Anul acesta și la anul. Mulțumim frumos”, spun urătorii.

Gazdele spun că așteaptă an de an aceste momente, considerând că prezența colindătorilor aduce noroc, belșug și lumină în case.

„Vă mulțumim foarte mult pentru urările frumoase și pentru căldura pe care ne-ați adus-o. Vă dorim un an bogat, sărbători fericite, luminate și binecuvântate, cu liniște sufletească și căldură în toate casele. La mulți ani!”, le-au transmis gazdele urătorilor.

Pentru localnici, tradiția nu este doar un obicei, ci o legătură vie între generații și o modalitate de a păstra identitatea comunității.

„Îi așteptăm cu mare drag, an de an. Tradițiile noastre sunt frumoase și sărbătorile sunt chiar frumoase. Este o căldură aparte, o așteptare care ne aduce vestea Nașterii Domnului. Sunt cele mai frumoase sărbători pe care le așteptăm cu mare drag”, a declarat Nelea Rusnac, locuitoare a satului Sofia.