SUA anulează summitul Trump-Putin de la Budapesta: Moscova refuză orice concesie privind războiul din Ucraina

Statele Unite au decis să anuleze summitul planificat la Budapesta între președintele Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin, după ce Rusia a refuzat să își modifice poziția în negocierile privind încetarea războiului din Ucraina. Potrivit Financial Times, citat de Reuters, decizia a venit după o convorbire tensionată între șefii diplomațiilor americană și rusă, Marco Rubio și Serghei Lavrov.

Planurile pentru un summit la Budapesta în această lună între Trump şi Putin au fost suspendate după ce Moscova a rămas fermă pe poziţii, inclusiv în ceea ce priveşte cererea ca Ucraina să cedeze mai mult teritoriu ca o condiţie pentru încetarea focului. Trump a susţinut, în schimb, propunerea Ucrainei pentru un armistiţiu imediat pe liniile actuale ale frontului.

La câteva zile după ce Trump şi Putin au convenit să se întâlnească în capitala Ungariei pentru a discuta despre modul de a pune capăt războiului Rusiei în Ucraina, Ministerul rus de Externe a trimis o notă diplomatică la Washington subliniind aceleaşi pretenţii pentru a aborda ceea ce Putin numeşte „cauzele profunde” ale invaziei sale, care includ concesii teritoriale, o reducere drastică a forţelor armate ale Ucrainei şi garanţii că aceasta nu va adera niciodată la NATO.

SUA au anulat apoi summitul după o convorbire telefonică între ministrul rus de externe Serghei Lavrov şi secretarul de stat american Marco Rubio, în urma căreia Rubio i-a spus lui Trump că Moscova nu dă semne că ar fi dispusă să negocieze, a adăugat.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luna aceasta că, deşi Ucraina este pregătită pentru negocieri de pace, nu îşi va retrage trupele din teritoriile suplimentare, aşa cum a cerut Moscova.