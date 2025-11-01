Opt deputați PAS pleacă din Parlament. Cine vine în locul lor

Cinci deputați din fracțiunea PAS pleacă în Guvern după ce cabinetul Alexandru Munteanu a primit votul de încredere a Parlamentului.

Este vorba de Vladimir Bolea, viceprim-ministru, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale; Mihai Popșoi, viceprim-ministru, ministru al Afacerilor Externe; Dan Perciun, ministr al Educației și Cercetării; Ludmila Catlabuga, ministra Agriculturii și Industriei Alimentare; Emil Ceban, ministru al Sănătății.

Parlamentul a votat cu votul a 54 de deputați proiectele de hotărâre pentru demisia acestora din funcția de deputat și au declarat vacante mandatele de deputat. Deputații au mai votat și pentru demisia deputaților Dorin Recean, Artur Mija și Nicu Popescu și au declarat vacante mandatele de deputat.Toți deputații au solicitat demisia începând cu data de 1 noiembrie 2025.

Astfel, în locul acestora ar urma să acceadă în Parlament următorii de pe lista electorală a PAS: Igor Talmazan, care a deținut în legislatura trecută a Parlamentului funcția de secretar general al Legislativului; Veronica Cupcea, primar al localității Sărătenii Vechi, Telenești; Angela Muntean-Pojoga; Briceag Veronica, Grosu Liliana, Trubca Alexandru, Ichim Gheorghe – care au deținut funcția de deputat în legislatura trecută, dar și Carțîn Valeriu, primarul satului Mășcăuți, Criuleni.

Parlamentul a luat act de demisia unor deputați. Cinci parlamentari au renunțat la mandat, după ce au devenit membri ai cabinetului de miniștri condus de Prim-ministrul Alexandru Munteanu.