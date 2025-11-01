Directoarea liceului „Gheorghe Asachi”, reținută pentru corupție, își va petrece următoarele 30 de zile după gratii

Directoarea liceului „Gheorghe Asachi” și agentul economic, reținuți pentru corupție, își vor petrece următoarele 30 de zile după gratii.

Decizia a fost luată astăzi, 31 octombrie, de magistrații Judecătoriei Ciocana.

Consiliul de Etică al Ministerului Educației și Cercetării va cere retragerea gradelor didactice și manageriale ale directoarei Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău, reținută pentru luare de mită. Despre aceasta a declarat ministrul Dan Perciun.