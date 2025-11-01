Stefanco: „Avem miniștri și secretari de stat, care nu fac diferență între orz și grâu, dar au salarii de un milion de lei”

Deputatul Partidului „Democrația Acasă”, Sergiu Stefanco, a declarat ironic că avem miniștri și secretari de stat, cu salarii de un milion de lei, dar care nu știu să facă diferența între orz și grâu. „Lăsați aroganța, coborâți pe pământ”, a afirmat acesta, la ședința de astăzi a Parlamentului.

„Ajungem în Europa, domnilor foști miniștri ai agriculturii. Cu cine ajungem? Cu companiile transnaționale? Sau ajungem cu fermierii noștri, cu producătorii noștri? Eu nu o să vă țin mult, dar vă recomand: lăsați aroganța! Eu asta am văzut aici în a doua ședință. Asta e a treia ședință – aroganță! Coborâți pe pământ, vorbiți cu fermierii, cu oamenii de rând și o să vedeți, domnilor deputați, cei care vorbiți la televiziune despre pensii majorate, despre media pensiilor, despre media salariului.

Când avem pensii în țară de 1.000–2.000 de lei, când avem salarii sub 10.000 de lei la profesori, iar miniștri și secretari de stat, care nu fac diferența dintre prima grupă și a doua grupă, care nu fac diferența dintre orz și grâu, au salarii de un milion. Eu vă îndemn, stimați deputați, pe toți, absolut pe toți, să suflecăm mânecile, să ne apucăm de lucru, să coborâm și să rezolvăm, în primul rând, problemele reale ale cetățenilor noștri și, împreună, să vedem cum ajungem în Europa – dar toți împreună, nu cu companiile transnaționale”, a declarat Stefanco.