Nu cerem un privilegiu, ci respect: Gunoiștea de lângă Puhăceni stârnește controverse

Mai multe autorități locale din raionul Anenii Noi contestă decizia Ministerului Mediului privind amplasarea celui mai mare centru regional de gestionare a deșeurilor din Republica Moldova în apropierea satelor Puhăceni și Șerpeni.

Acestea susțin că alegerea terenului a fost făcută înainte de încheierea tuturor procedurilor legale, iar consultările publice au avut loc abia după luarea deciziei. Ministerul respinge acuzațiile și afirmă că proiectul respectă legislația în vigoare.

Potrivit proiectului, viitorul centru va deservi peste 1,1 milioane de locuitori din municipiul Chișinău și din raioanele Anenii Noi, Criuleni, Dubăsari, Hâncești, Ialoveni, Strășeni și Orhei.

Într-un comunicat comun, consiliile locale din Puhăceni și Șerpeni, împreună cu Consiliul Raional Anenii Noi, susțin că nu contestă necesitatea unui sistem modern de gestionare a deșeurilor, ci modul în care a fost aleasă locația.

Autoritățile locale afirmă că populația a fost consultată doar după ce decizia fusese deja luată și acuză Guvernul că a inițiat procedurile de declarare a terenului drept utilitate publică și de expropriere înainte de finalizarea evaluării impactului asupra mediului. De asemenea, acestea solicită efectuarea unui studiu hidrogeologic, invocând posibile riscuri pentru resursele de apă.

Proiectul este finanțat de Banca Europeană de Investiții și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

De cealaltă parte, Ministerul Mediului respinge criticile. Șefa interimară a Direcției politici de gestionare a deșeurilor și a siturilor contaminate, Rodica Poprițac, a declarat pentru Teleradio-Moldova că toate etapele prevăzute de lege, inclusiv consultările publice și evaluarea impactului asupra mediului, sunt respectate.

Totodată, reprezentanta ministerului a precizat că amplasamentul a fost ales în urma analizării mai multor opțiuni, pe baza studiului de fezabilitate, astfel încât investiția să poată fi implementată în condiții optime.

Potrivit Ministerului Mediului, dezvoltarea unor centre regionale de gestionare a deșeurilor este esențială pentru modernizarea sistemului național de colectare și tratare a deșeurilor municipale.