Grav accident pe traseul Chișinău-Bălți: Un copil de 3 ani a ajuns la spital

Preliminar, oamenii legii au stabilit că un automobil de model Volvo XC90, condus de un bărbat de 33 de ani, deplasându-se în direcția municipiului Chișinău, a tamponat din spate un automobil de model Toyota Corolla, la volanul căruia se afla o femeie de 30 de ani, care staționa în intersecție pentru a efectua virajul la stânga.

În consecință, un copil de trei ani, pasager în automobilul Toyota, a fost transportat la Spitalul Raional Telenești pentru investigații medicale. După examinarea acestuia, medicii nu au constata leziuni sau traume, copilul nefiind internat în spital.

Niciunul dintre conducători nu se aflau în stare de ebrietate.

Oamenii legii documentează cazul pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului.