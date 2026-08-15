Trei străzi din centrul Chișinăului, modernizate. Ce lucrări au fost făcute

Trei artere importante din centrul Chișinăului – străzile 31 August 1989, Alexandru cel Bun și Tighina – au fost reabilitate în cadrul proiectului „Chișinău – Drumuri Urbane”, anunță municipalitatea.

Lucrările au inclus reconstrucția sistemului rutier, de la înlocuirea fundației drumurilor până la aplicarea unui nou strat de asfalt. Totodată, au fost reparate trotuarele, modernizat iluminatul stradal, reabilitate rețelele inginerești și amenajate locuri de parcare.

Pe strada 31 August 1989 au fost amenajate și piste pentru bicicliști în ambele sensuri, iar artera a fost concepută ca un „coridor verde”.

Potrivit Primăriei, lucrările fac parte din pachetul II al proiectului „Chișinău – Drumuri Urbane”, finanțat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Banca Europeană de Investiții și Fondul Special de Energie Verde al BERD.

În prezent, continuă lucrările pe porțiunea cu pavaj din strada 31 August 1989, între străzile Alexandru Pușkin și Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni.

Municipalitatea anunță că lucrările de modernizare a infrastructurii vor continua și pe alte artere. Printre acestea se numără bulevardul Mircea cel Bătrân, strada Mesager și strada Industrială, incluse într-un nou proiect de reabilitare urbană.