Cel mai mare depozit Wilberries din Rusia, spulberat de forțele ucrainene. Atac de amploare în regiunea Moscova

Forţele ucrainene au lovit, în noaptea de sâmbătă spre duminică, cel mai mare depozit al gigantului retailer online rus Wildberries, aflat în regiunea Moscova, iar un incendiu de proporții a izbucnit la centrul logistic, relatează Kyiv Independent și Pravda.

Fotografii și videoclipuri postate de locuitori din Moscova au arătat un incendiu uriaș care a cuprins complexul logistic Wildberries din localitatea Koledino. Depozitul se întinde pe o suprafață de peste 200.000 de metri pătrați, fiind cel mai mare centru de depozitare al rețelei.

Alte imagini publicate pe X au arătat momentul când o dronă lovește depozitul Wildberries, iar un incendiu uriaș se aprinde după impact.

🔥 The largest Wildberries logistics hub in all of Russia has been finally destroyed.

Koledino, Moscow.



Wildberries appears to have made a conscious choice not to empty this warehouse despite knowing Ukraine will destroy it like all others.

Expect $1.5+ billion in damages. pic.twitter.com/SISsou9uU2 — Igor Sushko (@igorsushko) August 16, 2026

Atacuri au fost și în alte localități din regiunea Moscova.

În oraşul Domodedovo, complexul de producţie şi logistică „Severnoe Domodedovo” a fost și el cuprins de flăcări în timpul atacului, potrivit canalului de monitorizare Exilenova Plus.

De asemenea, au fost semnalate zgomote de la sistemele de apărare aeriană în funcţiune în oraşul Cehov, potrivit Exilenova Plus.

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a anunțat că 600 de drone s-au îndreptat spre regiunea Moscova în cursul nopții, dintre care – potrivit acestuia – apărarea antiaeriană rusă a doborât 201.

Ucraina loveşte în mod regulat infrastructura militară din Rusia şi din teritoriile ocupate, în efortul de a diminua capacitatea Moscovei de a continua războiul.

This video shows the moment an apparent Ukrainian drone strikes a major wildberries warehouse in Koledino, nearly 40km south of Moscow, this morning.



Source: @Exilenova_plus



Location: 55.3902692,37.5854328@GeoConfirmed https://t.co/q1JBJPFT8X pic.twitter.com/5z0GcOV0z0 — Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) August 16, 2026

Noile atacuri ale Kievului vin la numai o zi după ce, sâmbătă, forţele ucrainene au lovit baza aeriană militară rusă Savasleika şi centrul spațial și de rachete al Roscosmos din regiunea Samara folosind rachete „Flamingo” de producţie internă, a confirmat sâmbătă preşedintele Volodimir Zelenski.

Atacuri repetate au vizat gigantul rus de comerț electronic

Acesta a fost doar cea mai recentă lovitură dintr-o serie de atacuri ucrainene îndreptate împotriva rețelei logistice a companiei Wildberries, pe care Kievul a vizat-o în cadrul unei campanii mai ample împotriva infrastructurii economice ruse conectate cu sectorul militar.

Potrivit publicației ruse „Verstka”, începând cu 18 iulie, forțele ucrainene au lovit aproximativ 20 de centre logistice ale companiei Wildberries pe teritoriul Rusiei. Printre facilitățile afectate se numără depozite din Elektrostal, Krasnodar, Nevinnomissk, Ekaterinburg, Sankt Petersburg și alte localități.

Ultimul atac asupra depozitelor Wildberries a avut loc pe 11 august, în regiunea Voronej.