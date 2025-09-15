Percheziţii ample în toată Moldova: 10 persoane, reținute în dosar de finanţare ilegală şi corupere electorală

Autoritățile investighează un caz major de corupere electorală și finanțare ilegală a partidelor, care cuprinde inclusiv spălare de bani. Într-o operațiune extinsă, 28 de percheziții au fost efectuate pe întreg teritoriul Republicii Moldova la domiciliile, sediile unor companii și la vehiculele unor persoane fizice și juridice. După acțiunile operative, 10 persoane au fost reținute pentru 72 de ore.

Potrivit documentelor ale anchetei, suspecții, printre care factori de decizie și simpatizanți ai unei formațiuni politice, ar fi organizat un plan prin care alegătorii sau susținătorii erau promiși cu bani, bunuri sau servicii în schimbul sprijinului la alegeri. Scopul ar fi fost influențarea rezultatului scrutinului parlamentar din 28 septembrie.

Anchetatorii au descoperit tranzacții suspecte, efectuate nu doar în lei, ci și în valută străină și monede virtuale. Aceste fluxuri financiare ilegale ar fi fost folosite pentru a ascunde originea banilor și a masca sprijinul acordat procesului electoral.

Pe durata perchezițiilor, anchetatorii au ridicat sume importante de bani, documente, înscrisuri, suporturi electronice și dispozitive de stocare a informațiilor. Toate probele ridicate urmează să fie analizate de experți, pentru determinarea naturii exacte a implicării fiecărei persoane.

Cei reținuți urmează să fie plasați în izolatoarele de urmărire penală, conform dispozițiilor legale. Ancheta continuă, cu scopul de a identifica întregul lanț al celor implicați și modul în care funcționa schema ilegală.

Acest caz subliniază rolul instituțiilor de drept în supravegherea proceselor electorale și importanța aplicării legii pentru ca scrutinul ce se apropie să fie corect și transparent.