Percheziții CNA la Ialoveni și Telenești

Ofițerii CNA și procurorii au descins cu percheziții în raioanele Ialoveni și Telenești într-un dosar în care sunt vizați administratorul unei companii de construcții, responsabili tehnici, diriginți de șantier și doi reprezentanți ai administrației publice locale, bănuiți de abuz de serviciu la implementarea unui proiect de infrastructură în raionul Ialoveni.

Cauza vizează executarea unui contract de antrepriză în valoare de circa 40 de milioane de lei, având ca obiect construcția sistemului de canalizare și epurare a apelor uzate într-o localitate din raionul Ialoveni.

„În cadrul urmăririi penale, s-a constatat că, în perioada 2013–2024, administratorul companiei contractate pentru executarea lucrărilor, deși avea obligația contractuală de a realiza proiectul în conformitate cu documentația tehnică, normele în construcții și termenele stabilite, ar fi admis în mod intenționat abateri de la prevederile contractuale și de la proiectul de execuție. Ca urmare a acestor acțiuni, sistemul de canalizare și epurare a apelor uzate nu a fost dat în exploatare nici până în prezent, deși administrația publică locală a achitat lucrările prevăzute în contract”, comunică CNA.

În cadrul investigațiilor a fost dispusă o expertiză tehnică realizată de Întreprinderea de Stat „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”. Potrivit concluziilor, au fost identificate multiple neconformități și încălcări ale normelor în construcții, iar o mare parte dintre lucrările executate nu ar corespunde proiectului aprobat.

Totodată, experții au stabilit că pentru remedierea situației și valorificarea investiției publice sunt necesare lucrări suplimentare de demolare și reconstrucție, estimate la peste două milioane de lei.