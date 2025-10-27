Percheziții în nordul țării! Infractorii antrenați de Rusia în Serbia, în vizorul procurorilor

Angajații Direcției investigații „Nord” a Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii din BPDS „Fulger”, efectuează în aceste momente percheziții în nordul Republicii Moldova. Acțiunile au loc în cadrul unei cauze penale privind pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masă, inclusiv prin antrenamente organizat.

Potrivit informațiilor oficiale, perchezițiile vizează persoane suspectate că ar fi participat la tabere de instruire militară desfășurate în Serbia, cu scopul de a fi implicate ulterior în acțiuni de violență și destabilizare pe teritoriul Republicii Moldova.

În ajunul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, conducerea Inspectoratului General al Poliției, Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și Serviciului de Informații și Securitate (SIS) a anunțat reținerea a peste 70 de persoane care au participat la aceste tabere.

Șeful SIS, Alexandru Musteață, a declarat atunci că antrenamentele au fost organizate de serviciile ruse, inclusiv de către Direcția Principală de Informații a Statului Major al Forțelor Armate Ruse (GRU).

Serviciul de Informații și Securitate a reușit să identifice doi angajați ai serviciilor secrete ruse implicați direct în recrutarea și instruirea tinerilor.

Este vorba despre cetățeanul rus Pavlov Andrei Vladimirovici, ofițer GRU, care ar fi coordonat acțiunile de destabilizare finanțate de Moscova. Potrivit SIS, acesta a folosit canalele de Telegram ale grupării criminale „Șor” pentru a recruta participanți la taberele din Serbia. Pavlov este bănuit că ar fi fost implicat anterior în operațiuni subversive desfășurate în mai multe state din Europa, Africa și Asia.