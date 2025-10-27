Trei clustere de negociere cu Uniunea Europeană sunt pregătite pentru a fi deschise, anunță ambasadoarea UE la Chișinău

Cel puțin trei clustere de negociere: „Valori fundamentale”, „Piața internă” și „Relații externe” sunt considerate pregătite pentru a fi deschise. Declarația aparține ambasadoarei Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko, într-un interviu pentru IPN .

Potrivit ei, Comisia Europeană a evaluat recent progresele Republicii Moldova, iar concluziile au fost favorabile. Ea a subliniat că decizia finală privind deschiderea acestor clustere aparține statelor membre ale Uniunii Europene, însă Consiliul European „a oferit deja o apreciere pozitivă” recomandării Comisiei.

Iwona Piórko a menționat că, deși Consiliul Uniunii Europene de la Bruxelles – cel mai înalt for la care se reunesc statele membre – nu a avut extinderea pe ordinea de zi, acesta a inclus în concluziile sale paragrafe dedicate Republicii Moldova. Totodată, Consiliul European a reiterat sprijinul său constant pentru țară și a salutat progresele semnificative înregistrate pe calea aderării.

Potrivit oficialei, primele clustere, care vor fi deschise și ultimele care se vor închide, vor fi cele referitoare la reforma administrației publice și a justiției, considerate componente esențiale ale procesului de integrare europeană.