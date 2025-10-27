Tusk: Rusia are un mare avantaj în fața Occidentului

Prim-ministrul polonez Donald Tusk nu se aşteaptă la o pace durabilă în Ucraina atât timp cât preşedintele rus Vladimir Putin este la putere, conform unui interviu pentru ziarul britanic The Sunday Times.

Conflictul ameninţă să devină un „război permanent şi veşnic” dacă nu se schimbă ceva drastic în Rusia, a avertizat el în interviul publicat duminică.

„Acum principala întrebare este câte victime vom vedea”, a declarat el.

„Nu am nicio îndoială că Ucraina va supravieţui ca stat independent”, a mai spus Tusk.

Potrivit şefului guvernului polonez, Rusia se confruntă cu dificultăţi economice dramatice, nu în ultimul rând din cauza noilor sancţiuni americane împotriva companiilor petroliere ruseşti.

Cu toate acestea, ruşii au un mare avantaj faţă de Occident şi în special faţă de Europa. „Sunt gata să lupte în timp de război, aceasta este întrebarea crucială”, a spus Tusk.

El a avertizat Marea Britanie să nu cedeze „iluziei dulci” că războiul împotriva Ucrainei este departe. Rusia ar putea ajunge în orice capitală europeană, inclusiv la Londra, cu rachete balistice cu încărcătură nucleară. Suntem deja expuşi unor atacuri masive în spaţiul cibernetic, a adăugat Tusk.