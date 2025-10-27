Strugurii autohtoni ajung la procesare. În magazine, struguri de import

Fostul vicepreședinte al Parlamentului și actual membru al Consiliului de Administrație al „Energocom”, Alexandru Slusari, susține că fermierii autohtoni produc struguri de calitate, pe care îi vând pentru procesare, iar cetățenii cumpără din supermarketuri struguri importați de calitate inferioară.

Alexandr Slusari susține că a primit niște imagini de la un fermier, care demonstrează diferența de calitate dintre strugurii produși în Moldova și cei importați pentru comercializare în magazine.

„Aceste poze am primit azi de la un fermier din raionul Strășeni. Pe primele trei puteți vedea calitatea strugurilor, vândute într-un supermarket. Pe următoarele sunt struguri pe care acum îi culege acest fermier și îi vinde …. pentru procesare. Este o bătaie de joc față de cetățenii noștri și agricultorii autohtoni.

Așa a fost mulți ani. Așa este și așa va fi atâta timp cât la nivelul legislației nu vor fi protejate interesele miilor producătorilor autohtoni în raport cu câțiva retaileri, care preferă să promoveze produsele agroalimentare de import și să discrediteze producția autohtonă”, scrie Slusari pe pagina sa de Facebook.