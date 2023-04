Percheziții la sediul PPE din Bruxelles: ancheta a început din Germania. PAS este membru asociat PPE

Dupa scandalul Qatargate, care a implicat grupul socialist-democrat, o alta ancheta judiciara ar putea zgudui politica europeana, cu un an inainte de alegerile pentru reinnoirea Parlamentului UE.

In aceasta dimineata, agenti ai politiei belgiene si germane au facut o perchezitie la sediul Partidului Popular European, care este situat in rue du Commerce din Bruxelles, confiscand cateva computere.

Vestea a fost confirmata pentru presa europeana de surse din partid, potrivit cărora raidul este legat de o ancheta aflata in curs de desfășurare in regiunea germana Turingia.

PPE, spun aceleasi surse, “coopereaza in deplina transparenta cu autoritatile implicate si ofera toate informatiile utile”. Potrivit site-ului Euractiv, care a dezvaluit stirea, ancheta ar fi legata de fraude financiare legate de personalul partidului.

Ancheta s-ar învârti in jurul lui Mario Voigt, liderul CDU din regiunea Turingia, care jucase un rol principal in campania electorala a PPE pentru alegerile europene din 2019 si care a ajuns acum sa fie vizat de anchetatori sub acuzația de corupție tocmai pentru aceasta activitate.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!