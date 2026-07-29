Percheziții spectaculoase la Harkov: Procurorii au acoperit un dormitor cu $, într-un dosar cu certificate false de dizabilitate cumpărate de bărbați care nu vor pe front

O rețea care vindea certificate de dizabilitate pentru persoanele pasibile de serviciul militar a fost destructurată la Harkov de Procuratura Regională și Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU). Potrivit anchetatorilor, beneficiarii plăteau între 5.000 și 8.000 de dolari pentru documente care le permiteau să obțină amânarea mobilizării. În timpul perchezițiilor, oamenii legii au ridicat peste 243.000 de dolari, peste 50.000 de euro și alte sume importante de bani, iar imaginile publicate de procurori surprind un dormitor cu podeaua acoperită de bancnote.

„Sub conducerea procesuală a Procuraturii Regionale Harkov și în colaborare cu angajații Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), a fost destructurată o schemă de obținere ilegală a certificatelor de dizabilitate pentru persoanele pasibile de serviciul militar. În schimbul unor sume cuprinse între 5.000 și 8.000 de dolari SUA, suspecții îi ajutau pe solicitanți să obțină documente care le ofereau ulterior dreptul la amânarea mobilizării.

Potrivit anchetei, schema era organizată de doi medici din instituții medicale – un neurolog și șeful unei secții de terapie –, un șofer, o operatoare de introducere a datelor din cadrul unei instituții medicale regionale și un complice civil.

Rolurile acestora erau bine stabilite. Șoferul și complicele civil acționau ca intermediari și identificau „clienți” în rândul persoanelor pasibile de serviciul militar. Deși știau că aceștia nu sufereau de boli reale, le promiteau că vor „rezolva problema” contra cost și îi direcționau către medicii implicați în schemă.

Medicii întocmeau concluzii medicale cu diagnostice false, în baza cărora erau emise trimiteri electronice către un centru medical regional.

Ulterior, operatoarea înregistra documentele în sistem și le transmitea spre examinare comisiei de evaluare a capacității funcționale a persoanei. Pe baza acestor acte, comisia decidea acordarea unui grad de dizabilitate, ceea ce le permitea beneficiarilor să obțină amânarea mobilizării.

Prețul „pachetului de servicii” varia între 5.000 și 8.000 de dolari SUA.

Toți participanții la schemă au fost reținuți în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală al Ucrainei.

În urma perchezițiilor autorizate efectuate la domiciliile și în posesia suspecților, oamenii legii au ridicat peste 243.000 de dolari SUA, aproximativ 750.000 de grivne, peste 50.000 de euro și 700 de lire sterline. La cursul oficial al Băncii Naționale a Ucrainei, valoarea totală a sumelor confiscate depășește 14,3 milioane de grivne.

Sub coordonarea Procuraturii Regionale Harkov, toți cei cinci suspecți au fost puși sub acuzare pentru împiedicarea activității legale a Forțelor Armate ale Ucrainei în perioada specială, faptă comisă în urma unei înțelegeri prealabile între mai multe persoane.

La solicitarea procurorului, instanța a dispus arestarea preventivă a patru dintre suspecți, fără posibilitatea eliberării pe cauțiune. În privința celui de-al cincilea suspect, cererea privind măsura preventivă este încă examinată de instanță.

Investigațiile continuă. Oamenii legii încearcă să identifice alți participanți la schemă, precum și persoanele care au beneficiat de aceste „servicii”.

Urmărirea penală și măsurile operative sunt desfășurate de angajații Direcției Serviciului de Securitate al Ucrainei din regiunea Harkov”, se arată într-un comunicat emis de Procuratura din Ucraina.