Serghei Ivanov: În agricultură e nevoie de un ministru de criză, care să ducă această cruce

Sectorul agricol are nevoie de un „ministru de criză”, care să poată implementa reforme dificile și să scoată domeniul din situația actuală, declară deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov, menționând că una dintre principalele probleme ale acestui sector este datoria statului față de fermierii care au realizat investiții, dar nu și-au primit subvențiile promise.

„Cineva trebuie să ducă această cruce. Este vorba despre un ministru de criză — un ministru de sacrificiu. Un om care vine să ridice agricultura și să aducă elemente nepopulare din punct de vedere politic. Asta trebuie să facă”, a declarat Serghei Ivanov.

Deputatul a menționat că, până în 2014, Republica Moldova aplica un mecanism de subvenționare post-investițională, prin care agricultorii realizau investițiile din surse proprii, iar ulterior primeau compensații de la stat.

„Din 2021 am început să debursăm banii în avans, pe etape, iar acest lucru a dus la un colaps economic. Prioritate au primit cei care încă nu au investit, în timp ce cei care au făcut investiții au rămas la urmă”, a spus deputatul, afirmând că în prezent, statul are restanțe de aproximativ trei miliarde de lei față de agricultorii care au implementat proiecte investiționale, inclusiv în domeniul irigațiilor.

„Sunt investitori privați care au construit sisteme de irigare din propriile surse, fără bani de la stat, iar acum nu primesc subvențiile care li se cuvin. Este o situație foarte gravă”, a subliniat Serghei Ivanov.

Totodată, parlamentarul a criticat și PSPA, susținând că programul nu reflectă suficient importanța culturilor de câmp, care ocupă peste 70% din terenurile agricole. Potrivit lui, grâul, floarea-soarelui și porumbul nu beneficiază de atenția necesară în strategie, iar documentul trebuie revizuit pentru a răspunde realităților din sector.

Potrivit deputatului, strategia de dezvoltare a agriculturii trebuie revizuită astfel încât să răspundă realităților din sector și necesităților fermierilor.