PSDE: Amalgamarea voluntară nu poate fi realizată prin presiuni și intimidare

Procesul de amalgamare „voluntară” a unităților administrativ-teritoriale, promovat de actuala guvernare, divizează și mai mult societatea, generând tensiuni între autoritățile publice locale și afectând încrederea cetățenilor în instituțiile statului. Declarația aparține președintelui PSDE, Vasile Bumacov.

„În cadrul deplasărilor în teritoriu și discuțiilor cu primarii și aleșii noștri locali, vedem dezastrul care se întâmplă cu așa-zisa amalgamare „benevolă”. Nu este niciun fel de amalgamare benevolă, este o minciună și o presiune nemaivăzută, care dezbină și mai mult societatea și provoacă tensiuni deja în interiorul localităților. Avem astfel de exemple în satele Baraboi, Dondușeni, Sofia, Hâncești, Cuhnești, Glodeni. Reforma administrativ-teritorială făcută cu toporul și negândită până la urmă este un lucru nociv pentru viitorul țării. Va fi nevoie de mult timp pentru a rezolva aceste probleme și a uni societatea”, a declarat președintele PSDE, Vasile Bumacov.

Potrivit formațiunii, este inadmisibil ca primarii, consilierii locali și secretarii consiliilor locale să fie supuși presiunilor administrative sau politice pentru faptul că exprimă opinii diferite de cele promovate de Cancelaria de Stat ori refuză să adopte în grabă decizii privind amalgamarea.

„Reforma administrației publice locale trebuie să fie rezultatul unui dialog autentic și al unui consens construit împreună cu comunitățile locale, nu al constrângerilor și intimidării.

O reformă implementată prin presiuni și abuzuri nu doar că subminează autonomia locală, ci afectează grav încrederea cetățenilor în instituțiile statului și poate compromite credibilitatea Republicii Moldova în procesul de integrare europeană, unde respectarea principiilor democratice, a autonomiei locale și a statului de drept reprezintă valori fundamentale”, a menționat Vasile Bumacov.

De asemenea PSDE și-a exprimat dezacordul față de orice formă de presiune, intimidare sau abuz exercitat asupra aleșilor locali și solicită autorităților centrale:

încetarea imediată a oricăror presiuni asupra autorităților administrației publice locale;

respectarea strictă a cadrului legal și a principiului autonomiei locale;

organizarea unui proces transparent, participativ și bazat pe consultarea autentică a cetățenilor;

asigurarea tuturor garanțiilor juridice necesare înaintea adoptării oricăror decizii privind reorganizarea administrativ-teritorială.

„Primarii înțeleg necesitatea unei reforme administrativ-teritoriale. Însă aceasta trebuie să fie construită pe respectarea legii, pe transparență, pe dialog și pe consultarea autentică a comunităților locale. Numai astfel reforma poate beneficia de încrederea cetățenilor și poate produce rezultate durabile”, a conchis Bumacov.