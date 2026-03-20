Peste 20 milioane de lei, risipiți într-o stație de epurare care poluează râul Nistru

O investiție de peste 20 de milioane de lei în stația de epurare din orașul Rezina s-a transformat într-un proiect cu mari semne de întrebare, după ce instalația, pusă în funcțiune în 2023, operează fără autorizație de mediu și evacuează în râul Nistru ape insuficient tratate. Lucrările au durat mai bine de 11 ani, au fost modificate în repetate rânduri și au generat costuri suplimentare consistente.

Potrivit unei investigații realizate de jurnaliștii de la Rezinainobiectiv.md, orașul Rezina a deversat timp de peste două decenii apele uzate direct în Nistru, după ce colaborarea cu stația de epurare din Râbnița a fost întreruptă. În 2008 a fost elaborat primul proiect pentru construcția unei stații proprii, iar în anii următori au fost acordate mai multe finanțări din Fondul Ecologic Național și din alte surse publice.

Investigația arată că, în perioada în care Partidul Democrat se afla la guvernare, mai mult de jumătate din suma totală a ajuns la o companie favorizată în achizițiile publice din raion. Jurnaliștii notează că licitația pentru construcția stației a fost repetată, iar în final contractul a fost atribuit firmei Litarcom SRL, după ce rezultatele primei proceduri au fost anulate.

Deși autoritățile locale promiteau încă din 2016 că stația va deveni funcțională în scurt timp, lucrările au fost tergiversate ani la rând, inclusiv din cauza unor modificări de proiect. În 2022 a avut loc recepția la terminarea lucrărilor, iar în martie 2023 stația a fost pusă în funcțiune. Valoarea acesteia, potrivit deciziei Consiliului orășenesc Rezina, este de peste 20,5 milioane de lei.

Pe lângă costurile de construcție, întreținerea stației generează anual cheltuieli de până la două milioane de lei. O parte dintre acestea sunt suportate de Primăria Rezina, iar restul de ÎM „Servicii Comunal-Locative” Rezina.

Potrivit investigației, problema majoră este că stația lucrează la limită și nu reușește să facă față volumului actual de ape uzate, în condițiile în care rețeaua de canalizare din oraș a fost extinsă, iar numărul utilizatorilor a crescut. În consecință, în Nistru ajunge apă insuficient epurată, cu depășiri ale indicatorilor admiși.

Ministerul Mediului a confirmat că, în urma analizelor de laborator efectuate în august și septembrie 2025, au fost constatate depășiri ale valorilor-limită admisibile pentru amoniu, fosfor total și detergenți anionici. Instituția a avertizat asupra unui „risc sporit de poluare a fluviului Nistru” și a calificat situația drept gravă, menționând necesitatea unor intervenții urgente.

Totodată, Agenția de Mediu a precizat că nu a eliberat nicio autorizație de mediu pentru folosința specială a apei în cazul stației din Rezina, ceea ce contravine legislației în vigoare. Din acest motiv, operatorul stației, ÎM „Servicii Comunal-Locative” Rezina, a fost sancționat în repetate rânduri. Cu toate acestea, o amendă de 10.500 de lei aplicată pentru poluarea Nistrului a fost anulată ulterior de instanță, din motive procedurale.

Potrivit investigației, Ministerul Mediului a emis un plan de remediere pentru operator, cu termen de realizare de 90 de zile lucrătoare, însă documentul nu a fost făcut public. Ministerul a motivat refuzul prin caracterul confidențial al informațiilor obținute în cadrul controlului de stat și a precizat că materialele pe caz au fost remise organelor de drept pentru examinare prin prisma legislației penale.

Pentru a încerca soluționarea problemei, Consiliul orășenesc Rezina a alocat, la începutul anului 2026, aproape 190.000 de lei pentru proiectarea extinderii stației prin montarea unui reactor suplimentar. Autoritățile locale susțin că această măsură ar urma să crească capacitatea de epurare și să reducă presiunea asupra sistemului.