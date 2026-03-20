Indexarea pensiilor, între necesitate și insuficiență

Indexarea pensiilor cu 6,84% nu acoperă creșterea reală a costurilor de trai și nu schimbă semnificativ situația pensionarilor din Republica Moldova. Subiectul a fost discutat în cadrul unei emisiuni, unde invitații au avertizat că, în lipsa unor măsuri suplimentare, presiunea asupra sistemului de pensii va continua să crească.

Mai exact, directoarea generală a Casei Naționale de Asigurări Sociale (CNAS), Elena Țîbîrnă, a declarat că indexarea este realizată conform legislației în vigoare și reflectă rata inflației.

„Anul acesta indexarea este de 6,84%, conform indicelui prețului de consum. Pensia minimă va ajunge la 3.254 de lei, iar costul pentru buget este de aproximativ două miliarde de lei. Este o majorare pe care o putem acoperi din resurse proprii”, a explicat aceasta.

Cu toate acestea, opoziția parlamentară consideră că majorarea este insuficientă în raport cu realitățile economice. Deputata PSRM Ala Ursu-Antoci susține că nivelul indexării nu răspunde nevoilor reale ale populației.

„Este foarte puțin și nu va salva situația practic deloc. Dacă ne uităm la prețurile actuale și la facturi, această majorare nu acoperă necesitățile oamenilor. Noi credem că indexarea ar trebui să fie de două ori pe an”, a declarat Ala Ursu-Antoci.

Experții economici atrag atenția că mecanismul actual de indexare are limite structurale. Analistul Veaceslav Ioniță afirmă că statul poate doar menține puterea de cumpărare a pensiilor, fără a îmbunătăți nivelul de trai al pensionarilor.

„Statul spune: Nu îți putem crește bunăstarea, dar îți garantăm că nu vei trăi mai rău. Pensia este ajustată doar cât să nu piardă din valoare, însă nu poate ține pasul cu creșterea salariilor”, a explicat Ioniță.

Potrivit acestuia, diferența dintre pensii și salarii se va adânci în timp.

„Salariile reale cresc de la an la an, iar pensiile sunt doar indexate. Asta înseamnă că pensionarii rămân treptat în urmă față de restul societății”, a adăugat expertul.

Presiunile asupra sistemului sunt amplificate și de evoluțiile demografice. Numărul contribuabililor este în scădere, ceea ce face sistemul tot mai dificil de susținut. În prezent, în Republica Moldova sunt aproximativ 640.000 de salariați oficiali, mult sub raportul de altădată de trei angajați la un pensionar.

Problemele sunt accentuate și de munca la negru, care afectează direct pensiile viitoare. Potrivit CNAS, mulți cetățeni descoperă abia la pensionare că nu au contribuțiile necesare.

„Avem numeroase cazuri în care oamenii au muncit ani de zile, dar contribuțiile nu au fost achitate de angajatori, iar în consecință nu există bază pentru calcularea pensiei”, a precizat Elena Țîbîrnă.

În aceste condiții, Veaceslav Ioniță avertizează că fără reforme structurale, inclusiv majorarea graduală a contribuțiilor, sistemul va continua să acumuleze deficite.

„Toată lumea își dorește pensii mai mari, dar nimeni nu vrea contribuții mai mari. Fără această ajustare, sistemul nu poate fi echilibrat”, a conchis expertul.

Pensiile vor fi indexate cu 6,8% începând cu 1 aprilie 2026. Potrivit CNAS, la sfârșitul anului 2025 erau înregistrați 672.207 beneficiari de pensii, dintre care 421.548 de femei. Pensionarii reprezintă aproape 28% din populația țării, estimată la peste 2,4 milioane de cetățeni, conform Recensământului din 2024.