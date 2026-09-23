Permis de conducere contra 1.500 de euro. Directorul unei școli auto și un intermediar, reținuți

Directorul unei școli auto din Chișinău și un intermediar, au fost reținuți de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și Procuratura Anticorupție (PA) într-un dosar de trafic de influență. Aceștia ar fi cerut și primit mijloace bănești ilicite de la un candidat pentru eliberarea frauduloasă a unui permis de conducere pentru categoria „B”.

Potrivit anchetei, bănuiții ar fi pretins și primit de la candidat 1.500 de euro, susținând că ar avea influență asupra membrilor Comisiei de examinare din cadrul Secției calificare a conducătorilor auto Chișinău (ASP) și că i-ar putea determina pe examinatori să îi asigure candidatului calificativul „admis” la probele teoretică și practică ale examenului auto.

În urma perchezițiilor efectuate la domiciliile și în automobilele bănuiților, precum și la sediul școlii auto, au fost ridicate probe relevante pentru cauza penală. Ambele persoane au fost plasate în izolatorul CNA pentru 72 de ore.

Orice persoană se prezumă a fi nevinovată până la pronunțarea unei decizii definitive și irevocabile de judecată.