Partidul Democrația Acasă vrea să adere la Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni

Partidul Democrație Acasă intenționează să se alăture Grupului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (CRE). Liderul formațiunii, Vasile Costiuc, a anunțat acest lucru luni, într-o conferință de presă.

El a menționat că rezultatele alegerilor locale din Germania indică faptul că „situația politică din Europa s-ar putea schimba semnificativ, deoarece Guvernele din principalele țări europene s-ar putea schimba în viitorul apropiat”.

„Potențialele schimbări din peisajul politic din Europa fac deosebit de importantă stabilirea unui dialog cu diverse forțe politice și capitale europene. În aceste circumstanțe, trebuie să fim pregătiți să construim relații cu noi centre de influență politică. Trăim într-o Europă turbulentă și trebuie să ne concentrăm asupra acestor noi centre de putere. Noi, reprezentanții Partidului „Democrația Acasă”, suntem astăzi garantul continuității cursului European”, a declarat Costiuc.