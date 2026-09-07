Vasile Grădinaru (PAS): Tarifele la gaze ar putea crește din nou

Deputatul PAS Vasile Grădinaru avertizează că majorarea tarifelor la gazele naturale reprezintă o presiune semnificativă asupra bugetului Republicii Moldova și nu exclude posibilitatea unei noi creșteri a prețurilor. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „La 360 de grade” de la Radio Moldova.

„Nu o să fiu deloc populist și o să spun că această majorare nu știu dacă ar fi ultima”, a declarat Vasile Grădinaru.

Potrivit parlamentarului, actualul tarif nu acoperă integral costurile, iar în prezent se acumulează devieri negative. În acest context, evoluția prețurilor la gaze pe piața internațională va avea un rol important în stabilirea tarifelor pentru perioada următoare.

„Poate exista orice mișcare, inclusiv în sensul creșterii”, a precizat deputatul.

Grădinaru a menționat că, la această etapă, nu poate fi estimat exact nici sprijinul care va fi acordat populației în sezonul rece. Categoriile de consumatori care vor beneficia de compensații urmează să fie stabilite în funcție de tariful care va fi aplicat și de presiunea exercitată asupra bugetului.

Deputatul a subliniat că autoritățile trebuie să țină cont de formulele de calcul utilizate de ANRE la stabilirea tarifelor, dar și de capacitatea bugetului de a susține măsurile de sprijin.

„Va fi o presiune foarte mare pe buget și noi va trebui să facem două lucruri: să ajutăm cât de mult putem și să fie cât mai targetat acest lucru”, a declarat Vasile Grădinaru.