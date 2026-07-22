Peste 14,5 milioane de lei furați din fonduri externe: Percheziții în toată țara

Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii anticorupție desfășoară astăzi circa 30 de percheziții într-un dosar de abuz de serviciu și obținere frauduloasă a mijloacelor din fonduri externe. Acțiunile vizează mai mulți agenți economici și funcționari publici.

Potrivit materialelor cauzei, începând cu anul 2020, reprezentantul unei companii de proiectare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare ar fi creat o schemă de corupție prin care anumite companii erau favorizate la licitațiile publice finanțate din fonduri externe.

Mai exact, în documentația tehnică și în caietele de sarcini pentru achizițiile publice, cerințele tehnice erau formulate pentru a corespunde exclusiv produselor unui anumit furnizor. Aceste acțiuni ar fi fost coordonate din timp pentru ca contractele finanțate din fonduri externe să fie câștigate de companii prestabilite. În rezultat, autoritățile contractante ar fi procurat materiale și utilaje la prețuri mai mari decât cele care puteau fi obținute în cadrul unei concurențe reale.

Bugetul național și fondurile externe destinate implementării proiectelor de infrastructură în domeniul alimentării cu apă și canalizare ar fi fost prejudiciate în proporții deosebit de mari. Prejudiciul preliminar este estimat la 14.544.504,11 lei.

Potrivit oamenilor legii, perchezițiile au loc în mai multe localități din Republica Moldova pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cauzei și identificarea persoanelor implicate. Totodată, trei persoane au fost reținute pentru 72 de ore și plasate în izolatorul CNA, iar alte șapte au fost recunoscute în calitate de bănuiți și sunt cercetate în stare de libertate.

Cercetările pe acest caz continuă.