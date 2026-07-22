Mihailo Drapatîi, un general tânăr şi reformist, numit de Zelenski în funcţia de comandant-şef al armatei ucrainene

Generalul Mihailo Drapatîi, în vârstă de 43 de ani şi considerat un reformist, a fost numit marţi seara târziu de către preşedintele Volodimir Zelenski în funcţia de comandant-şef al armatei ucrainene, o alegere care caută să pună capăt „stilului sovietic” în gestionarea Forţelor armate, pe care criticii îl atribuiau predecesorului său în funcţie, Oleksandr Sîrski, demis din acest post, potrivit agenției de știri EFE, citată de Agerpres.

Drapatîi a fost unul dintre puţinii militari de rang înalt care a sărit în apărarea fostului ministru al apărării Mihailo Fedorov, când Zelenski a decis să renunţe la serviciile acestuia săptămâna trecută.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, generalul a elogiat voinţa lui Fedorov de a aduce schimbări în structurile militare şi a pledat pentru continuarea transformării armatei.

Fedorov a atribuit plecarea sa din Ministerul Apărării unui conflict cu Sîrski, pe care l-a calificat drept „autoritar” şi „vetust”, fapt care a declanşat un val de critici la adresa celui care a fost până mai ieri comandantul-şef al armatei şi care a dus în cele din urmă la demiterea acestuia.

„Un comandant nu are dreptul să păstreze tăcerea despre probleme, mai ales când costul se măsoară în oportunităţi pierdute, timp şi vieţi omeneşti”, a scris înlocuitorul lui Sîrski cu privire la plecarea lui Fedorov, ai cărui susţinători, care au ieşit în aceste zile în stradă pentru a cere revenirea sa în funcţia de ministru, au scandat numele lui Drapatîi, cerând ca acesta să fie numit la conducerea armatei.

În iunie 2025, Drapatîi şi-a dat demisia din funcţia de şef al Forţelor terestre ucrainene, în urma mai multor atacuri ruseşti asupra unor baze de antrenament, în urma cărora au murit zeci de soldaţi ucraineni.

În pofida tinereţii sale, Drapatîi este un militar experimentat, a cărui experienţă de luptă a început în 2014, când batalionul în care servea în calitate de maior a fost trimis în oraşul Mariupol – astăzi ocupat – pentru a-l apăra de rebelii prorusi care încercau să-l cucerească.

În timpul războiului la scară largă care a început în februarie 2022 odată cu invazia armatei ruse în Ucraina, el a servit în diferite funcţii de responsabilitate, printre care şi cea de şef al Forţelor terestre menţionate.

Până la numirea sa marţi seara în funcţia de comandant-şef al armatei, Drapatîi era comandant al Forţelor Întrunite, o structură de comandă de pe frontul din nord-estul regiunii Harkov.

Printre priorităţile pe care Zelenski i le-a încredinţat lui Drapatîi în calitate de nou şef al armatei se numără asigurarea livrării la timp a armamentului şi dronelor, îmbunătăţirea eficacităţii apărării antiaeriene şi rezolvarea problemelor legate de mobilizarea noilor recruţi prin centrele de recrutare militară (aşa-numitele TŢK).