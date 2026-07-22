Cod Galben de ploi cu descărcări electrice în unele regiuni din Moldova

Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM) a emis Cod Galben de instabilitate atmosferică, valabil în perioada 22 iulie, ora 12:00 – 23:00.

Potrivit meteorologilor, în zonele vizate, se prevăd ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice, izolat averse puternice (15-45 l/m2) vijelie în rafale de până la 15-20 m/s.

În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență avertizează cetățenii despre riscul producerii unor situații de urgență, precum:

căderi de arbori și crengi în urma intensificării vântului;

deteriorarea unor elemente de construcții, panouri publicitare sau alte obiecte instabile;

acumulări de apă pe unele sectoare de drum, care pot îngreuna circulația rutieră;

inundarea temporară a gospodăriilor și subsolurilor în urma ploilor abundente;

izbucnirea incendiilor sau producerea altor incidente în urma descărcărilor electrice.

Pentru prevenirea situațiilor de risc, IGSU a venit cu unele recomandări, printre care:

să evite aflarea în spații deschise pe timp de furtună, în special în apropierea arborilor bătrâni, construcțiilor metalice și obiectelor instabile;

să deconecteze aparatele electrice atunci când sunt observate descărcări electrice intense;

să nu traverseze sectoare de drum inundate;

să curețe șanțurile și căile de evacuare a apei din apropierea gospodăriilor;

să monitorizeze minorii și să nu le permită aflarea în aer liber în timpul descărcărilor electrice și furtunii.

În caz de situații de risc, cetățenii sunt îndemnați să apeleze Serviciul 112.

IGSU îndeamnă cetățenii să manifeste responsabilitate și prudență pentru a evita situațiile care pot pune în pericol viața și bunurile materiale.