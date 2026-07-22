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Cod Galben de ploi cu descărcări electrice în unele regiuni din Moldova
Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM) a emis Cod Galben de instabilitate atmosferică, valabil în perioada 22 iulie, ora 12:00 – 23:00.
Potrivit meteorologilor, în zonele vizate, se prevăd ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice, izolat averse puternice (15-45 l/m2) vijelie în rafale de până la 15-20 m/s.
În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență avertizează cetățenii despre riscul producerii unor situații de urgență, precum:
- căderi de arbori și crengi în urma intensificării vântului;
- deteriorarea unor elemente de construcții, panouri publicitare sau alte obiecte instabile;
- acumulări de apă pe unele sectoare de drum, care pot îngreuna circulația rutieră;
- inundarea temporară a gospodăriilor și subsolurilor în urma ploilor abundente;
- izbucnirea incendiilor sau producerea altor incidente în urma descărcărilor electrice.
Pentru prevenirea situațiilor de risc, IGSU a venit cu unele recomandări, printre care:
- să evite aflarea în spații deschise pe timp de furtună, în special în apropierea arborilor bătrâni, construcțiilor metalice și obiectelor instabile;
- să deconecteze aparatele electrice atunci când sunt observate descărcări electrice intense;
- să nu traverseze sectoare de drum inundate;
- să curețe șanțurile și căile de evacuare a apei din apropierea gospodăriilor;
- să monitorizeze minorii și să nu le permită aflarea în aer liber în timpul descărcărilor electrice și furtunii.
- În caz de situații de risc, cetățenii sunt îndemnați să apeleze Serviciul 112.
IGSU îndeamnă cetățenii să manifeste responsabilitate și prudență pentru a evita situațiile care pot pune în pericol viața și bunurile materiale.