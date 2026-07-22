Rusia a atacat Ucraina cu drone și rachete: Un deces la Odesa și cinci răniți la Kiev

O femeie a fost ucisă de explozia unei drone rusești care a lovit o locuință din regiunea Odesa, potrivit autorităților locale. Atacurile cu drone și rachete au provocat daune infrastructurii civile, printre care o conductă magistrală de gaz și un depozit.

În regiunea Kiev, cinci persoane, printre care trei copii, au fost rănite după ce o rachetă a lovit o casă din raionul Bucea, în timp ce în orașul Herson, un bărbat a fost rănit.

Riposta ucraineană a vizat centrele logistice ale companiei Wildberries din Krasnodar și Nevinnomîsk. Potrivit autorităților locale, opt persoane au fost rănite la cele două complexuri.

Totodată, a mai fost atacat un depozit petrolier din orașul Armavir, unde a izbucnit un incendiu ce a cuprins 800 de metri pătrați, iar la Krasnodar, fragmente ale dronelor interceptate au avariat două blocuri locative, fără a provoca victime.

Săptămâna trecută, alte două depozite Wildberries au fost atacate, de această dată în regiunile Tambov și Moscova, în urma cărora au murit opt oameni, iar aproximativ 80 au fost răniți.

Președintele ucrainean, Vladimir Zelenski, a declarat că atacarea centrelor logistice e justificată deoarece acolo sunt depozitate componente pentru dronele rusești.