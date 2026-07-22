Un savant rus care făcea motoare pentru bombardiere și rachete strategice a fost asasinat: ”Răzbunarea va fi inevitabilă”

Andrei Tisarev, un inginer militar, doctor în științe și șef al departamentului de proiectare al companiei „ODK Kuznețov”, a fost asasinat. Firma la care lucra producea motoare pentru aviația strategică rusă și a fost vizitată de mai multe ori de Vladimir Putin. Informația a fost făcută publică de jurnalistul și bloggerul Serghei Ivanov pe canalul său de Telegram, potrivit TSN.

Când a murit savantul

Moartea acestuia r fi survenit pe 15 iulie, pe strada Lukaciova din Samara. Bloggerul a dezvăluit că cei care l-au asasinat fac parte dintr-o unitate de voluntari numită „Unitățile lui Budanov”.

În trecut reprezentanții grupului au anunțat că cei implicați în crime împotriva Ucrainei vor fi pedepsiți.

„Toate crimele rusești sunt documentate și identificate, iar răzbunarea pentru ele va fi inevitabilă, indiferent unde se ascund vinovații”.

De alrfel, și generalul-locotenent Kirilo Budanov, cel care conduce serviciile de informații militare ale Ucrainei (HUR), declara că orice persoană implicată în acte de teroare și crime de război împotriva Ucrainei va primi, în final, o pedeapsă dreaptă și inevitabilă.

Cu ce se ocupa compania la care lucra savantul rus

ODK Kuznețov (PJSC ODK-Kuznețov) este o companie rusă de top specializată în dezvoltarea și producția de motoare pentru aviația militară și civilă, precum și motoare cu propulsie lichidă pentru rachete și turbine cu gaze. Compania are sediul la Samara și produce propulsoare pentru bombardierele strategice, instalații industriale și rachete spațiale.

Andrei Tisarev era șeful departamentului de proiectare al secției de termofizică și gazodinamică a motoarelor de aviație din cadrul biroului de proiectare al companiei PAT „ODK Kuznețov”. Acesta era autorul mai multor brevete în domeniul construcției de motoare de aviație, având și titlul de doctor în științe tehnice.

Compania „ODK Kuznețov” produce și întreține motoare pentru avioane strategice precum Tu-95MS și Tu-22M3, dar și pentru elicopterele grele de transport Mi-26.