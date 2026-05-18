Peste 22.000 de copii s-au născut în Moldova anul trecut: Natalitatea, în declin

Anul trecut, în Republica Moldova s-au născut 22.100 de copii, cu 6,6% mai puțini decât în 2024. Din numărul total, mai mult de jumătate sunt băieți, raportul fiind de 105 băieți la 100 de fete.

Potrivit informațiilor prezentate de Biroul Național de Statistică, în 2025 s-au născut cu aproximativ 1.500 de copii mai puțini decât în 2024.

Statistica mai arată că fiecare al treilea copil s-a născut în afara căsătoriei (35%).

Mai mult de jumătate dintre nașteri au fost în mediul rural, unde au venit pe lume 11.300 de copii. În mediul urban s-au născut 10.800 de copii.

De asemenea, datele statistice indică faptul că în orașe se observă un număr mai mic al familiilor cu patru și mai mulți copii, majoritatea copiilor născuți în familii numeroase revenind mamelor din mediul rural. Astfel, din totalul celor 2.700 de copii născuți anul trecut, peste 73% sunt din sate.

Cele mai multe nașteri s-au înregistrat la femeile cu vârste între 25 și 34 de ani, iar în mediul rural, femeile nasc primul copil mai devreme decât în cel urban. Vârsta medie la prima naștere a fost de aproape 24 de ani și jumătate la sate și de 28 de ani și jumătate în mediul urban.