Săracul, ministru bogat: Emil Ceban, lacrimi de crocodil la TV – BMW de 99 de mii de euro

Ministrul Sănătății, Emil Ceban, a izbucnit în lacrimi în timpul unei emisiuni, când a fost întrebat despre averea familiei și despre automobilul BMW X5, procurat în leasing în 2025, cu o valoare de 99.000 de euro.

Oficialul a afirmat că toate veniturile familiei sunt legale și declarate, iar achiziția mașinii a avut loc înainte de a deveni deputat sau ministru.

„Eu nu spun la nimeni că prima mea înscriere a fost măturător la Spitalul Republican. Eu nu spun la nimeni că am lucrat toate verile să mă îmbrac, să mă încalț, că am trăit cu familia 17 ani în cămin. Că am petrecut un copil din ultimul drum tot din cămin”, a spus Ceban.

Ministrul a precizat că atât el, cât și soția sa sunt medici și au avut salarii mari.

„Pe linia soției e o firmă care din anii ’90 primește dividende și tot ce avem noi este declarat. Nu este un leu în plus de undeva”, a spus ministrul.

Referindu-se la achiziția automobilului, Ceban a explicat că decizia a fost luată după anunțul privind majorarea taxelor auto.

„Când s-a anunțat că se scumpește de la 9% la 20%, am hotărât să cumpărăm mașina. Apoi, Radu Marian a spus că se anulează”, a explicat Ceban.

Oficialul a subliniat că automobilul a fost comandat în vară, înainte ca el să intre în politică, dar livrat după numirea sa în funcție.

„Nu știam că am să fiu în alegeri, că am să fiu deputat, că am să ajung ministru. Și am comandat-o. Mașina a venit când am devenit ministru. Ce fac eu cu dânsa? O întorc înapoi? Este leasing pe 5 ani, suma este indicată”, a spus el.

Ceban a mai menționat că este prima mașină nouă procurată de către familie.

„Noi, în viața noastră, n-am avut o mașină nouă. Tot timpul a fost la mâna a doua. Și la 60 de ani, când să mai am o mașină nouă?”, a conchis ministrul Sănătății.