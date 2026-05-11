Peste 68% dintre români au o părere bună despre Maia Sandu

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, are o imagine favorabilă în România, potrivit celui mai recent sondaj realizat de INSCOP Research. Peste două treimi dintre respondenți au o părere bună despre activitatea acesteia, iar majoritatea consideră că este mai apropiată de România decât de Rusia.

Potrivit sondajului, 68,8% dintre români au o părere foarte bună sau oarecum bună despre activitatea Maiei Sandu în calitate de președintă a Republicii Moldova. Dintre aceștia, 28,9% au o părere foarte bună, iar 39,9% o părere oarecum bună.

În același timp, 8,1% dintre respondenți au o părere oarecum proastă, iar 11,5% au o părere foarte proastă. Alți 11,7% nu știu sau nu au răspuns.

Conform cercetării, votanții PSD, PNL și USR, persoanele cu studii superioare și locuitorii din orașele mici au o părere bună despre activitatea Maiei Sandu într-un procent mai ridicat decât media. În schimb, votanții AUR și persoanele cu educație primară au o părere proastă într-o proporție mai mare decât restul populației.

Sondajul mai arată că 71,3% dintre participanți consideră că afirmația potrivit căreia Maia Sandu este mai apropiată de România decât de Rusia corespunde cel mai bine opiniei lor. În schimb, 14,3% cred că aceasta este mai apropiată de Rusia decât de România, iar alți 14,3% nu știu sau nu au răspuns.

Percepția că Maia Sandu este mai apropiată de România decât de Rusia este mai răspândită în rândul votanților PNL și USR, al persoanelor de peste 60 de ani, al celor cu studii superioare și al locuitorilor din orașele mici. Votanții AUR, persoanele cu vârste între 30 și 44 de ani și cele cu educație primară cred într-o proporție mai mare că Maia Sandu este mai apropiată de Rusia.

În ceea ce privește contribuția sa la apropierea dintre România și Republica Moldova, 57,5% dintre români consideră că Maia Sandu contribuie în foarte mare măsură sau în destul de mare măsură la consolidarea relației dintre cele două state. Mai exact, 21% spun că aceasta contribuie în foarte mare măsură, iar 36,5% în destul de mare măsură.

Totodată, 15,1% dintre respondenți cred că Maia Sandu contribuie în destul de mică măsură la apropierea dintre România și Republica Moldova, iar 18,2% consideră că aportul său este foarte mic sau inexistent. Ponderea celor care nu știu sau nu au răspuns este de 9,1%.

Cei care apreciază într-o proporție mai mare decât media contribuția Maiei Sandu la apropierea dintre cele două țări sunt votanții PSD, PNL și USR, persoanele cu vârste între 30 și 44 de ani, cele cu studii superioare, locuitorii din București și cei din orașele mari.

La polul opus, votanții AUR, persoanele cu vârste între 45 și 59 de ani și cele cu educație primară cred într-o proporție mai mare că Maia Sandu contribuie în mică măsură sau deloc la apropierea dintre România și Republica Moldova.

Directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac, afirmă că datele arată o imagine publică pozitivă a Maiei Sandu în România, construită în special pe asocierea cu direcția proeuropeană și apropierea de București. Potrivit acestuia, percepția că lidera de la Chișinău este mai apropiată de România decât de Rusia arată că imaginea sa este asociată, pentru o majoritate solidă a românilor, cu desprinderea de influența rusă și ancorarea în spațiul european și occidental.

Remus Ștefureac mai susține că diferențele dintre electoratele politice și categoriile sociale arată că percepția asupra Maiei Sandu reflectă parțial și polarizarea internă din România. Potrivit acestuia, segmentele proeuropene și urbane o susțin într-o măsură mai mare, în timp ce electoratul AUR este mai rezervat, pe fondul narațiunilor ostile promovate de liderii formațiunii.

Eroarea maximă admisă a datelor este de ±3%, la un grad de încredere de 95%.