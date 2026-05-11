Ce avere are ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, pe care opoziția vrea să-l demită

Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, declară venituri de peste 2,6 milioane de lei în 2025, inclusiv din salariu, pensie, vânzarea unui apartament și investiții în valori mobiliare de stat, potrivit declarației de avere și interese personale depuse pentru anul trecut.

Una dintre cele mai mari sume declarate provine din vânzarea unui apartament, tranzacție care i-a adus ministrului 1,405 milioane de lei.

Salariul brut încasat de Nosatîi de la Ministerul Apărării a constituit 664.400 de lei, la care se adaugă o pensie de aproape 237.000 de lei și compensații pentru concedii nefolosite în valoare de peste 216.000 de lei.

Un detaliu interesant din declarație este plasarea economiilor în valori mobiliare de stat. Ministrul Apărării declară investiții de peste 1,3 milioane de lei în VMS-uri și obligațiuni, unele cu dobânzi de peste 9,5% anual.

Totodată, Anatolie Nosatîi deține în conturile bancare și pe carduri peste 850.000 de lei și circa 22.000 de euro.

În declarație este indicat și un apartament de 102,9 metri pătrați, cumpărat în 2018, evaluat la peste 2,18 milioane de lei după investițiile făcute în reparații și mobilier. Ministrul mai declară un garaj și o altă avere imobilă.

La capitolul automobile, ministrul deține un Toyota RAV4 fabricat în 2018, estimat la circa 452.000 de lei.

Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, este tot mai des criticat de reprezentanții opoziției pe fundalul mai multor incidente grave produse în Armata Națională de la începutul anului 2026. Opoziția a cerut demisia oficialului și a invocat probleme legate de securitatea și gestionarea situației din cadrul instituției militare.

Primul caz grav din acest an a avut loc în garnizoana Florești. Un militar prin contract, în vârstă de 24 de ani, s-a rănit mortal cu arma din dotare pe 20 ianuarie și a decedat câteva zile mai târziu, pe 24 ianuarie, la spital.