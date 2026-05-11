Trump a comentat eliberarea celor doi ofițeri SIS: „Statele Unite își respectă angajamentele față de aliați și prieteni”

Președintele SUA, Donald Trump, a comentat eliberarea a doi ofițeri SIS din R. Moldova și a trei cetățeni polonezi din centrele de detenție din Belarus și Rusia. Trump susține că eliberarea a fost posibilă în urma unor negocieri diplomatice, prin intermediul emisarului special John Coale.

Pe 10 mai, într-un mesaj postat pe platforma Truth Social, Donald Trump a declarat că operațiunea de eliberare a fost posibilă după ce au fost „exercitate presiuni puternice”.

„Tocmai am obținut eliberarea a trei prizonieri polonezi și a doi moldoveni din detenția belarusă și rusă. Datorită trimisului meu special prezidențial, John Coale, am reușit să exercităm presiuni puternice pentru ca această eliberare să aibă loc”, a declarat Donald Trump.

Liderul de la Casa Albă a precizat că, în septembrie, omologul său din Polonia i-ar fi cerut ajutorul pentru eliberarea jurnalistului Andrzej Poczobut. Trump a ținut să îi mulțumească președintelui Belarusului, Aleksandr Lukașenko, pentru „prietenie”.

„Prietenul meu, președintele Poloniei, Karol Nawrocki, s-a întâlnit cu mine în septembrie anul trecut și mi-a cerut să ajut la obținerea eliberării lui Andrzej Poczobut din închisoarea din Belarus. Astăzi, Poczobut este liber datorită eforturilor noastre. Statele Unite își susțin aliații și prietenii. Mulțumesc președintelui Aleksandr Lukașenko pentru cooperare și prietenie. Foarte frumos!”, a mai declarat Donald Trump.

Amintim că doi cetățeni ai Republicii Moldova, angajați ai Serviciului de Informații și Securitate, au fost eliberați din captivitate în Rusia la sfârșitul lunii aprilie, după un schimb internațional de persoane.

Președinta R. Moldovei, Maia Sandu, a menționat că cei doi ofițeri au fost schimbați, după cum s-a solicitat de cealaltă parte, cu alte două persoane. În primul caz, este vorba de cetățeana rusă Nina Popova, soția unui agent GRU, deținută la Penitenciarul nr. 13 din Chișinău, care acționa împotriva statului Republica Moldova. Iar a doua persoană cerută la schimb a fost Alexandru Balan, cetățean al Republicii Moldova, acuzat de trădare de țară în interesul KGB-ului din Belarus.

Balan ar fi ajuns inițial la partea poloneză, de unde ar fi fost schimbat ulterior pentru jurnalistul și activistul Andrzej Poczobut, deținut în Belarus.