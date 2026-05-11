Partidul Nostru solicită crearea unei comisii parlamentare de anchetă în cazul tragediei într-o unitate militară din Cahul

Partidul Nostru va depune un proiect de hotărâre în Parlament prin care va cere constituirea unei comisii de anchetă pentru examinarea circumstanțelor tragediei produse la o unitate militară din Cahul. Formațiunea acuză lipsa de reacție și comunicare din partea Ministerului Apărării și solicită clarificarea tuturor aspectelor legate de caz.

Potrivit deputatului Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, membru al Comisiei juridice, numiri și imunități, este necesară o investigare parlamentară a modului în care a fost gestionat cazul.

„Până în prezent nu vedem o reacție din partea Ministerului Apărării. Noi am văzut, chiar recent, că a fost publicat un mesaj de felicitare pe pagina Ministerului Apărării. Despre ce vorbește acest lucru? Vorbește despre o incompetență totală în managementul Ministerului Apărării. În mod normal și într-o țară democratică, urma ca ministrul Apărării să iasă să vorbească despre acest caz tragic, să solicite demisii ale conducerii unității militare, iar ministrul să dispună nemijlocit crearea unei comisii de anchetă”, a declarat, într-o intervenție video pe rețelele sociale, deputatul.

Acesta a mai semnalat și informațiile contradictorii apărute în spațiul public privind cauza decesului.

„Inițial a apărut o informație că decesul ar fi survenit în urma unui stop cardiac, iar ulterior Inspectoratul de Poliție a anunțat că a fost vorba despre o împușcătură. Această lipsă de claritate nu poate fi acceptată”, a menționat Berlinschii.

Formațiunea anunță că va solicita includerea proiectului pe ordinea de zi a ședinței plenare și își exprimă speranța că inițiativa va fi susținută inclusiv de majoritatea parlamentară.

O tragedie s-a produs pe teritoriul unei unități militare din municipiul Cahul. Un militar prin contract, de 20 de ani, ar fi manipulat necorespunzător o armă de tip Glock, în timp ce se afla împreună cu un minor aflat în vizită la un alt militar în termen. În urma unei împușcături, preliminar accidentale, militarul în termen a fost rănit și transportat la spital, fiind în afara oricărui pericol. Totodată, minorul de 16 ani a decedat.

Cu o primă reacție la acest eveniment tragic a venit deputatul Partidului Nostru, Constantin Cuiumju, care a cerut demisia imediată a ministrului Apărării și a șefului Marelui Stat Major al Armatei Naționale.