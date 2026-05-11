Denis Șova avertizează: Pâinea s-ar putea scumpi după eliminarea plafonului comercial

Consilierul din Consiliul Municipal Chișinău din partea Partidului Nostru, Denis Șova, susține că eliminarea mecanismului de limitare a adaosului comercial la produsele social-importante ar putea duce la creșteri semnificative ale prețurilor la produsele de primă necesitate, inclusiv la pâine.

Potrivit lui Denis Șova, mecanismul de plafonare a adaosului comercial era utilizat anterior de autorități pentru reducerea inflației și menținerea sub control a prețurilor în perioade de criză.

„Guvernul avea un mecanism suplimentar pentru a putea, în cazul unor eventuale blocaje, cum a fost în timpul pandemiei de COVID-19, să oprească măcar parțial creșterea prețurilor și să reducă inflația”, a declarat consilierul municipal.

Acesta a amintit că, în perioada 2020–2021, lista produselor social-importante a fost extinsă, fiind incluse și produse precum hrișca.

„Acesta era un mecanism care permitea limitarea la timp a creșterii prețurilor. Acum se renunță brusc la acest mecanism, practic se taie craca de sub picioare”, a spus Denis Șova.

Reprezentantul Partidului Nostru nu a exclus posibilitatea existenței unor interese economice în spatele deciziei de eliminare a plafonului pentru adaosul comercial.

Potrivit acestuia, efectele vor fi resimțite în special de persoanele cu venituri mici.

„Nu ar trebui să surprindă pe nimeni dacă deja statisticile pentru luna mai vor arăta o creștere bruscă a prețului pâinii și a altor produse din această categorie”, a afirmat Denis Șova.

El susține că oamenii cu venituri sub 3.500 de lei vor fi cei mai afectați de eventualele scumpiri.

„Acum autoritățile au un interval de aproape doi ani și jumătate până la următoarele alegeri importante, de aceea iau decizii convenabile pentru unii, iar apoi, mai aproape de alegeri, își vor aminti din nou de oameni și vor începe să acorde compensații”, a mai declarat acesta.

Începând cu 30 aprilie, au încetat să mai fie valabile limitările privind adaosul comercial la produsele social-importante, după expirarea prevederii guvernamentale corespunzătoare.

Anterior, adaosul comercial pentru majoritatea produselor social-importante era limitat la 20%, iar pentru pâine la 10%.