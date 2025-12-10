Moldovenii au pierdut aproape în totalitate încrederea în partide, în justiție și în autoritățile centrale ale statului. În lista neagră a neîncrederii intră „cu succes” și mass-media, precum și ONG-urile. La polul opus se menține Biserica, urmată de instituțiile educaționale și autoritățile locale.

În topul rușinii urmează Parlamentul, Guvernul și Președinția, apoi mass-media, Comisia Electorală Centrală, Poliția, Armata și ONG-urile.

Astfel, campioni la neîncredere sunt partidele politice, urmate de justiție.

În topul rușinii urmează Parlamentul, Guvernul și Președinția, apoi mass-media, Comisia Electorală Centrală, Poliția, Armata și ONG-urile.

La polul opus se menține, ca întotdeauna, Biserica, urmată de instituțiile educaționale, autoritățile locale și medicii.

Studiul IMAS mai arată că cei mai mulți moldoveni au votat, pe 28 septembrie 2025, la parlamentare, „de frica războiului”, chiar dacă au declarat că creșterea prețurilor este problema care îi afectează cel mai mult.

Același studiu arată că dacă duminică ar avea loc alegeri pentru Parlament, coloratura acestuia nu s-ar schimba – PAS ar acumula cele mai multe voturi, urmat de PSRM. Un număr extrem de mare de moldoveni rămâne indecis.

Sondajul a fost realizat între 18 noiembrie – 4 decembrie 2025, pe un eșantion de 1.123 respondenţi, 18 ani şi peste. Eşantionul este reprezentativ pentru populaţia adultă a Republicii Moldova, exclusiv Transnistria. Potrivit autorilor, eroarea maximă de eşantionare este de ±3.0%