Tiraspolul adoptă cinci măsuri noi care sporesc controlul asupra populației

Promo-LEX anunță că, în noiembrie 2025, regimul de ocupație de la Tiraspol a promovat cel puțin cinci „inițiative legislative” ce afectează direct drepturile omului, climatul socio-economic și condițiile de securitate din regiunea transnistreană. Organizația avertizează că noile măsuri sporesc controlul asupra populației, restrâng libertățile fundamentale și perpetuează condițiile inumane din detenție.

Prima măsură analizată vizează impunerea automată a „cetățeniei” ilegale a regimului. La 5 noiembrie 2025, pretinsul „soviet suprem” a adoptat amendamente care acordă această „cetățenie” copiilor născuți în regiune, copiilor născuți în afara regiunii dacă au cel puțin un părinte „cetățean”, copiilor născuți din părinți străini sau apatrizi și copiilor orfani.

Deși prezentată drept simplificare administrativă, măsura extinde semnificativ controlul regimului asupra populației și expune persoanele riscului de urmăriri penale motivate politic, precum și obligației de înregistrare militară — inclusiv pentru tinerii care locuiesc în afara regiunii, dar petrec perioade mai lungi pe teritoriul ocupat.

Promo-LEX subliniază că această „cetățenie rmn” nu are nicio valoare juridică și nu este recunoscută nici în Republica Moldova, nici la nivel internațional. În același timp, situația deschide o discuție inevitabilă privind tratamentul documentelor emise în perioada de ocupație, având în vedere că, în ultimele trei decenii, regimul a produs sute de mii de acte. Organizația menționează că autoritățile constituționale trebuie să elaboreze un cadru conceptual și un mecanism special pentru examinarea și utilizarea informațiilor conținute în aceste documente, fără a implica vreo formă de recunoaștere a structurilor ilegale.

Proiectul bugetului pentru 2026 arată că, în pofida crizei economice tot mai profunde, structurile de la Tiraspol continuă să prioritizeze aparatul de securitate, structurile paramilitare, propaganda și pretinsa diplomație.

Cheltuielile pentru aceste domenii se reduc nominal cu 49.8 milioane de „ruble transnistrene”, însă ponderea lor în buget rămâne similară cu cea din 2025 – aproximativ 26.5%. Bugetul prevede venituri de 2.6 miliarde de „ruble”, cheltuieli de 5.2 miliarde și un deficit aproape egal cu jumătate din total.

O proporție semnificativă este destinată pensiilor personalului militar și ale reprezentanților pretinselor organe de forță: 92 de milioane pentru militari și 18.2 milioane pentru „judecători” și „procurori”, aceste sume reprezentând aproximativ 14% din bugetul politicilor sociale.

Datele privind finanțarea sistemului penitenciar ilegal în 2026 relevă menținerea și chiar accentuarea condițiilor inumane de detenție. Cheltuielile de personal reprezintă 59.38% din buget, iar costurile pentru utilități cresc la 14.67%. În schimb, alocațiile pentru hrana deținuților scad cu peste 11%, iar finanțarea serviciilor medicale rămâne minimă, la doar 0.4%. Promo-LEX notează că sistemul penitenciar este cronic subfinanțat, iar supraviețuirea deținuților depinde în mare măsură de pachetele alimentare trimise de rude.

La 3 noiembrie, Vadim Krasnoselski a semnat documentul prin care „codul galben de alertă teroristă” este prelungit până la 3 ianuarie 2026. Potrivit Promo-LEX, această prelungire este utilizată pentru menținerea unui climat de securitate artificial amplificat și pentru consolidarea narațiunilor potrivit cărora regiunea ar fi amenințată de malul drept al Nistrului și de Ucraina.

O altă măsură criticată de Promo-LEX este introducerea reținerilor obligatorii din salariile deținuților. Ordinul nr. 314 din 26 noiembrie 2025, emis de pretinsul „minister al justiției”, instituie pentru prima dată deduceri de 40% până la 100% din costul real al hranei, în funcție de productivitate și evaluări disciplinare.

Mecanismul permite absorbția integrală a salariilor și ridică serioase îngrijorări privind caracterul punitiv al muncii efectuate în detenție și compatibilitatea cu standardele internaționale privind interzicerea muncii forțate. Lipsa mecanismelor de plângere și cenzurarea corespondenței sporesc vulnerabilitatea deținuților. Datele colectate de Promo-LEX arată că bugetarea hranei corespunde unui cost zilnic de aproximativ 1.6 dolari per deținut, ceea ce confirmă subfinanțarea severă.

În noiembrie 2025, structurile transnistrene au extins și cenzura pe internet. Prin Ordinul nr. 345 al pretinsului „guvern”, lista conținuturilor online interzise a fost completată cu materiale despre relațiile „netradiționale”, identitatea de gen și deciziile privind lipsa copiilor. Noile criterii vizează inclusiv conținutul publicat de instituțiile media, ceea ce poate duce la blocarea materialelor jurnalistice, analitice, educaționale sau de advocacy.

Promo-LEX concluzionează că aceste măsuri întăresc controlul autoritar exercitat de Tiraspol, agravează situația drepturilor omului și accentuează vulnerabilitatea populației aflate sub ocupație.