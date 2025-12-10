Spionajul ucrainean: Rusia mobilizează rezerviști în Transnistria pentru a destabiliza Moldova

Rusia își intensifică activitatea militară în regiunea transnistreană a Republicii Moldova, potrivit Serviciului de Informații Militare al Ucrainei (HUR). Spionajul ucrainean susține că Moscova vrea să deschidă o nouă axă de presiune asupra Ucrainei și să destabilizeze Republica Moldova.

Potrivit surselor Kyiv Post din spionajul ucrainean, măsurile de mobilizare au fost consolidate în regiunea transnistreană. Rezerviștii sunt chemați în formațiuni militare locale, iar armele sunt scoase din depozite.

HUR a mai declarat că în regiune au fost deja înființate centre de producție a dronelor și de instruire a operatorilor pentru aceste aparate de zbor.

Serviciul de informații din Ucraina estimează că măsurile implementate de Kremlin vizează creșterea prezenței Rusiei în Transnistria.

Potrivit Kievului, Moscova folosește malul stâng al Nistrului pentru a destabiliza Republica Moldova și a crea tensiuni suplimentare de-a lungul frontierei moldovenești vecină cu regiunile sudice ale Ucrainei. Această acțiune, potrivit HUR, urmărește sprijinirea grupurilor de sabotaj într-o eventuală operațiune rusească pentru a intra pe teritoriul ucrainean.

O sursă de informații a declarat pentru Kyiv Post, sub condiția anonimatului: „Pentru a-și atinge obiectivele, Moscova trimite agenți speciali în Transnistria, a căror sarcină este de a exacerba criza, de a semăna haos prin operațiuni informaționale, de a efectua provocări și de a efectua sabotaje”.

După ce Gazprom a oprit livrările de gaze către Transnistria la începutul anului 2025, regiunea a evitat colapsul doar pentru că Moldova a permis Moldovagaz să furnizeze resursa critică enclavei, a adăugat HUR.

Concentrarea actuală a Kremlinului asupra Transnistriei, potrivit HUR, marchează începutul unei operațiuni hibride rusești legate de „alegerile prezidențiale” planificate pentru 2026 în regiune.

HUR a declarat că operațiunea este concepută pentru a readuce Tiraspolul la aprovizionare gratuită cu gaz rusesc și pentru a crește vizibilitatea liderilor pro-ruși:

„Operațiunea Rusiei își propune, în special, să readucă Tiraspolul la aprovizionare gratuită cu gaz rusesc, să consolideze imaginea liderilor pro-ruși și să consolideze pe ascuns contingentul militar al Rusiei în Transnistria, astfel încât, atunci când Kremlinul consideră necesar, toate forțele și resursele acumulate să fie pregătite pentru escaladarea militară.”

Pe 31 decembrie 2024, Ucraina a întrerupt livrările de gaze rusești către Transnistria. Începând cu februarie 2025, Moscova achiziționează gaze de pe piața europeană pentru malul stâng al Nistrului.

Potrivit deciziei Curții Constituționale din mai 2017, aproximativ o mie de soldați ruși se aflau în Transnistria, cu misiunea de supraveghere a depozitelor de arme, și circa 1.125 soldați ruși aparținând forțelor de menținere a păcii pe plan internațional sunt staționați în zona de securitate, care se întinde pe 225 de kilometri lungime și 12-20 kilometri lățime.

La începutul agresiunii militare ruse împotriva Ucrainei, Rusia a anunțat că a majorat numărul militarilor care staționează ilegal la Cobasna.

În decizia Curții Constituționale, se mai menționează că circa 70% din comandamentul unității militare a GOTR staționat la Colbasna – inclusiv depozitul de muniții – este constituit din locuitori din Râbniţa și Colbasna, și 100% din personalul tehnic al depozitului de la Colbasna – șefi de depozite, tehnicieni, mecanici – îl constituie locuitorii regiunii.122. În total, 50% din ofițerii GOR și 80% din subofițeri sunt locuitori ai „RMN”.