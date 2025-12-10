Sondaj: Fiecare al nouălea moldovean afirmă că țara trece prin criză economică

Moldova se confruntă cu dificultăți economice, afirmă 87% dintre moldoveni. Alți 10% nu recunosc existența unei crizei. În același timp, puțin peste jumătate dintre cetățeni se arată încrezători că în anul viitor vor veni investitori străini în țară. Sunt câteva dintre concluziile Barometrului socio-politic IMAS.

Directorul general al companiei, Doru Petruți, a explicat, într-o conferință de presă la IPN, că speranța celor care cred că în Moldova vor veni investiții e legată de încrederea față de cei care promit să relanseze economia statului. În plus, acest optimism reflectă așteptarea oamenilor ca cineva să salveze Moldova, a adăugat Doru Petruți.

Participanții la sondaj au evaluat starea economică a țării pe o scară de la 1 la 10. Conform rezultatelor, aproape 55% dintre cetățeni au notat cu 1-4 puncte situația din economie, 27% – cu 5-6, 12% au indicat 7-8 și doar 3% au dat notele maxime de 9 și 10.

Sondajul scoate în evidență și problema numărului crescut de șomeri. Circa 52% consideră că rata va crește în următorul an, mai mult sau mai puțin, și alți 24% estimează că cifra se va menține. „Este un semnal negativ legat de felul în care lumea simte mediul economic”, a comentat directorul IMAS.

În contextul actual economic, majoritatea cetățenilor, care au participat la sondaj, au spus că nu este momentul potrivit pentru achiziții importante. Mai exact, peste 80% au declarat că nu este oportun să cumpere acum o mașină sau o casă, în schimb în jur de 15% consideră că ar fi momentul potrivit să o facă. În ceea ce privește economiile, 68% au recunoscut că nu este cazul să economisească, în timp ce 34% consideră necesar să facă economii.

Datele pentru realizarea sondajului IMAS au fost colectate în perioada 18 noiembrie – 4 decembrie în 87 de localități. Eșantionul barometrului este de 1.123 de respondenți.