Sondaj: Mai puțin de jumătate dintre cetățeni se opun unirii Moldovei și României

Mai puțin de jumătate dintre cetățeni se opun unificării Republicii Moldovei și a României. Aceasta este conform unui studiu sociologic realizat și prezentat miercuri de iData.

Conform sondajului, 49,7% dintre respondenți s-au declarat împotriva unificării, în timp ce 41% au fost în favoare (restul au fost indeciși). Conform sondajului precedent din martie, 42,3% dintre respondenți au susținut unificarea Republicii Moldovei și a României, în timp ce 47,7% s-au opus.

De asemenea, conform sondajului din mai, 63,7% dintre respondenți au susținut aderarea Republicii Moldovei la Uniunea Europeană, în timp ce 29,3% s-au opus. Conform sondajului precedent, 59,7% au susținut acest lucru, în timp ce 29,7% s-au opus.

În același timp, 54,5% dintre respondenți s-au opus aderării Moldovei la NATO, în timp ce 33,6% au susținut-o. Treizeci și doi la sută s-au opus ieșirii Moldovei din Comunitatea Statelor Independente, în timp ce 53,3% au susținut-o.

Politicienii moldoveni în care se înregistrează cea mai mare încredere sunt: președintele Maia Sandu (30,5%), președintele PSRM, Igor Dodon (11,2%), președintele partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc (5,7%) și primarul Chișinăului, Ion Ceban (4%). 24,1% dintre respondenții sondajului nu au încredere în niciun politician.