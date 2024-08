Piețele bursiere se prăbușesc din cauza temerilor legate de locurile de muncă slabe din SUA

Piețele bursiere au fost lovite vineri de o slăbire globală, deoarece creșterea slabă a locurilor de muncă din SUA a alimentat temerile privind o scădere bruscă a celei mai mari economii din lume.

Indicele Nasdaq, intens în tehnologie, a scăzut cu peste 2,4% , scăzut de Intel și Amazon, după ce companiile au raportat rezultate dezamăgitoare. Datele oficiale au arătat că angajatorii au adăugat 114.000 de locuri de muncă în iulie, cu mult mai puține decât se aștepta, în timp ce rata șomajului a crescut la cel mai ridicat nivel din aproape trei ani, relatează BBC. Cifrele sugerau că boom-ul de lungă durată al locurilor de muncă din SUA s-ar putea să se apropie de sfârșit și au condus la speculații despre când și cu cât de mult va reduce Rezerva Federală dobânzile.

Piețele bursiere erau deja îngrijorate de costurile ridicate ale împrumuturilor și nerezolvate de semnele că o creștere de lungă durată a prețurilor acțiunilor, alimentată parțial de optimismul cu privire la inteligența artificială (AI), ar putea să se epuizeze. Scăderea de vineri a indicelui Nasdaq a adus indicele în scădere cu aproximativ 10% față de cel mai recent vârf – o scădere cunoscută sub numele de „corecție” – care, în acest caz, a avut loc în câteva săptămâni.

Dow Jones Industrial Average a scăzut vineri cu 1,5%, iar S&P 500 a terminat cu 1,8% mai jos, după ce piețele din Asia și Europa s-au scufundat. În Japonia, indicele Nikkei 225 a scăzut cu aproape 6%. La începutul acestei săptămâni, Rezerva Federală a menținut din nou ratele dobânzilor, dar a semnalat că ar putea reduce ratele la următoarea sa întâlnire din septembrie. „Acum, întrebarea este nu se vor reduce [Federal Reserve] în septembrie, ci cât de mult”, a spus Jay Woods, strateg șef global la Freedom Capital Markets. Seema Shah, strateg-șef global la Principal Asset Management, a declarat că ultimele cifre privind locurile de muncă au ridicat semne de întrebare dacă Fed a așteptat prea mult. „Câștigurile de locuri de muncă au scăzut sub pragul de 150.000, care ar fi considerat compatibil cu o economie solidă”, a spus ea. „O reducere a ratei dobânzii din septembrie este în pungă și Fed va spera că, încă o dată, nu a fost prea lent pentru a acționa”. Raportul de vineri al Departamentului Muncii a arătat că rata șomajului a crescut la 4,3% – cea mai mare rată din 2021 și în creștere față de 3,5% în urmă cu un an. Câștigurile salariale au încetinit, de asemenea, salariul mediu pe oră a crescut cu doar 3,6% în ultimele 12 luni. Vineri, acțiunile Amazon au scăzut cu peste 10%, în ciuda faptului că gigantul comerțului electronic a raportat o creștere a vânzărilor de 10% în ultimul trimestru. Firma ar fi puternic lovită de orice scădere a economiei SUA și, de asemenea, s-ar confrunta cu scepticismul investitorilor cu privire la cheltuielile grele pentru IA. De asemenea, acțiunile Intel au scăzut cu peste 27%, după ce producătorul de cipuri a avertizat că va trebui să ia măsuri drastice pentru a restabili creșterea, inclusiv reducerea a peste 15.000 de locuri de muncă. Prețurile de referință ale țițeiului, care pot reflecta așteptările privind creșterea economică, au scăzut, de asemenea, cu aproape 3%. Tulburările bursiere au apărut în mijlocul unei campanii prezidențiale aprinse din SUA, care a ridicat miza pentru Fed și a deschis mișcările sale către o dezbatere politică intensă. Republicanii au sugerat că scăderea ratelor ar echivala cu ajutorul democraților, iar candidatul partidului la președinție, Donald Trump, afirmând că o reducere a ratei preelectorale este „ceva pe care știu că nu ar trebui să facă”. Dar oficialii Fed au susținut constant că politica nu are influență asupra deciziilor lor cu privire la rate. Într-o declarație în urma cifrelor privind locurile de muncă, președintele Joe Biden a spus că economia înregistrează încă progrese. Economia SUA s-a extins cu o rată anuală de 2,8% în această primăvară, revenind după o scădere la începutul anului. Creșterea de luna trecută a ratei șomajului a apărut, de asemenea, determinată de o creștere a numărului de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, mai degrabă decât de o creștere bruscă a pierderilor de locuri de muncă, au spus analiștii. Nancy Vanden Houten, economist principal din SUA la Oxford Economics, a spus că a considerat că raportul „exagerează slăbiciunea emergentă”. „Nu respingem întreaga creștere a ratei șomajului, dar economia nu este în recesiune”, a spus ea.

