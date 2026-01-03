Preşedintele Columbiei solicită ONU să se reunească „imediat” după bombardamentele SUA în Venezuela

Preşedintele columbian Gustavo Petro a cerut ONU să se „reunească imediat” după ce au fost auzite explozii în capitala venezueleană Caracas, relatează CNN.

Explozii puternice s-au auzit sâmbătă în capitala venezueleană în jurul orei 2:00 dimineaţa (8:00, ora României), ora locală (0:50 ET).

„În acest moment se bombardează la Caracas. Alertaţi lumea, au atacat Venezuela”, a scris preşedintele Petro pe X, la scurt timp după ora 2:00, ora locală din Columbia.

Petro nu a specificat de unde ştie că au avut loc bombardamente şi nu a specificat cine sunt „ei”.

Columbia este cu o oră în urma capitalei Venezuelei, Caracas, menţionează CNN.

„Bombardamentul se face cu rachete. OAS (Organizaţia Statelor Americane) şi ONU (Organizaţia Naţiunilor Unite) trebuie să se reunească imediat”, a scris liderul columbian.

De la 1 ianuarie, Columbia este membru al Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite.