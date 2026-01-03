Vicepreședintele Venezuelei va fi anunțat președinte al țări
Jurnalista de investigații Laura Loomer susține că vicepreședinta Venezuelei, Delcy Rodriguez, urmează să preia postul de președinte al țării, rămas vacant după ce Nicolas Maduro a fost capturat de SUA.
„Sursele mele îmi spun că Delcy Rodriguez, vicepreședintele Venezuelei, va fi anunțată astăzi președinte interimar al Venezuelei, în urma atacurilor aeriene americane asupra Venezuelei și a anunțului președintelui Trump că Maduro a fost capturat de Forțele Speciale americane și scos din țară”, a spus jurnalista.
Vicepreşedinta Venezuelei cere „dovezi” că Maduro şi soţia sa sunt în viaţă
Vicepreşedinta Venezuelei, Delcy Rodriguez, a declarat la televiziune că guvernul ţării sale nu ştie unde se află Nicolás Maduro şi soţia sa şi a cerut Statelor Unite să furnizeze „dovezi” că sunt în viaţă.
Donald Trump a anunţat pe Truth Social că Maduro şi soţia sa au fost capturaţi şi scoşi din ţară.
O sursă oficială americană a declarat agenţiei Reuters că preşedintele venezuelean a fost capturat în timpul unei operaţiuni conduse de o unitate de elită a forţelor speciale americane.
Pe de altă parte, Columbia vecină a desfăşurat trupe militare la graniţa cu Venezuela, a anunţat preşedintele columbian, după ce a condamnat atacul asupra Venezuelei.