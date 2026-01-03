Intervenţie SUA în Venezuela. Primele reacţii din Europa sunt prudente

Uniunea Europeană monitorizează îndeaproape situaţia din Venezuela şi chiar dacă îl consideră pe Nicolas Maduro un preşedinte ilegitim, face apel la reţinere şi la respectarea principiilor dreptului internaţional, a reacţionat sâmbătă şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, după ce Donald Trump a anunţat că liderul venezuelean a fost capturat şi scos din ţară, împreună cu soţia, în urma unei operaţiuni în forţă a Statelor Unite.

Kaja Kallas a precizat că a discutat cu secretarul de stat Marco Rubio şi cu ambasadorul UE la Caracas şi „monitorizează îndeaproape” situaţia.

„UE a afirmat în repetate rânduri că domnul Maduro nu are legitimitate şi a susţinut o tranziţie paşnică. În orice circumstanţe, principiile dreptului internaţional şi ale Cartei ONU trebuie respectate. Facem apel la reţinere”, a scris Kallas într-o postare pe X.

Ea a subliniat în final că siguranţa cetăţenilor UE în Venezuela este „prioritatea principală” a blocului comunitar.

La rândul său, ministrul de externe al Italiei, Antonio Tajani, a declarat sâmbătă că Roma şi reprezentanţa diplomatică a acesteia la Caracas monitorizează orice evoluţie a situaţiei din Venezuela, acordând o atenţie specială comunităţii italiene din această ţară.

Tajani a declarat într-o postare pe X că prim-ministrul italian Giorgia Meloni este ţinută la curent în permanenţă şi că unitatea de criză a Ministerului de Externe era operaţională.

Reuters relatează că ambasadorul Italiei în Venezuela a declarat sâmbătă la televiziunea de stat italiană Rai că aproximativ 160.000 de italieni locuiesc în prezent în ţară, majoritatea dintre ei având dublă cetăţenie, precum şi unii care se află acolo din motive de muncă şi turism.

Ministerul de Externe al Germaniei a declarat sâmbătă că urmăreşte „cu mare îngrijorare” situaţia din Venezuela şi că o echipă de criză se va reuni mai târziu pentru discuţii suplimentare. O comunicare scrisă obţinută de Reuters arată că ministerul este în contact strâns cu ambasada din Caracas şi că o echipă de criză se va reuni mai târziu sâmbătă.

Spania solicită dezamorsarea crizei şi moderare, precum şi luarea de măsuri în conformitate cu dreptul internaţional şi principiile Cartei ONU. În acest sens, Spania este pregătită să-şi ofere bunele oficii pentru a ajunge la o soluţie paşnică şi negociată a crizei actuale, scrie The Guardian. Spania a reamintit că nu a recunoscut rezultatele alegerilor din 28 iulie 2024 şi că a susţinut întotdeauna iniţiativele menite să găsească o soluţie democratică pentru Venezuela. De asemenea, reiterează că a primit şi va continua să primească zeci de mii de venezueleni care au fost nevoiţi să părăsească ţara din motive politice şi că este pregătită să contribuie la găsirea unei soluţii democratice, negociate şi paşnice pentru această ţară.