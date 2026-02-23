O tânără a încercat să lovească un asistent medical de pe ambulanță cu un topor

Două echipe de medici de pe ambulanțe au fost agresate în timpul intervențiilor. Incidentele au fost înregistrate sâmbătă, 21 februarie, într-o localitate din raionul Nisporeni și în Chișinău.

Primul incident a avut loc la ora 00:32, într-o localitate din raionul Nisporeni. Ambulanța a fost solicitată pentru un tânăr de 17 ani, care ar fi fost agresat fizic într-un bar.

Potrivit medicilor, în timpul examinării, pacientul a manifestat un comportament violent și neadecvat, adresând injurii personalului medical. Ulterior, acesta a lovit cu pumnul în față conducătorul autoambulanței, continuând agresiunea prin aplicarea unei lovituri cu piciorul în abdomen. În urma incidentului, a fost solicitată intervenția Poliție.

Cel de-al doilea caz s-a produs în aceeași zi, în municipiul Chișinău. Serviciul de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească a fost solicitat pentru doi tineri, care ar fi consumat alcool în incinta unui restaurant. La fața locului, medicii au identificat un băiat și o fată, de aproximativ 20 de ani, care au fost conduși în autosanitară pentru acordarea asistenței medicale de urgență.

Astfel, pe parcursul intervenției, tânăra a manifestat un comportament extrem de agresiv, insultând repetat personalul medical. Situația a escaladat grav în momentul în care aceasta a scos un topor și a încercat să lovească asistentul medical. Pentru autoapărare și prevenirea unui incident cu consecințe fatale, cadrul medical a reușit să imobilizeze brațul agresoarei și să o deposedeze de obiectul periculos. Agresiunea a continuat, fiind aplicată o lovitură cu piciorul în cutia toracică a infirmierei. La scurt timp, la fața locului a intervenit Poliția.

În acest context, Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească menționează că actele de violență îndreptate împotriva personalului medical constituie o încălcare gravă a normelor legale și morale, afectând direct siguranța personalului, calitatea intervențiilor medicale și șansele pacientului de a primi ajutor prompt și eficient.

„Combaterea violenței împotriva personalului medical reprezintă o condiție esențială pentru menținerea standardelor de calitate, protejarea resursei umane și asigurarea unui serviciu medical sigur, eficient și orientat spre pacient. Respectul reciproc și cooperarea sunt fundamentale pentru funcționarea optimă a sistemului de sănătate și pentru garantarea dreptului fiecărui cetățean la servicii medicale de calitate. Orice formă de agresiune – verbală sau fizică – este inadmisibilă, subminează actul medical și va fi tratată cu maximă seriozitate, în conformitate cu legislația în vigoare”, se arată în mesajul autorității.