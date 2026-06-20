Cozi mari la vama Leușeni. Șoferii, îndemnați să aleagă alte puncte de trecere

Traficul la Punctul de Trecere a Frontierei Leușeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova, este intens în dimineața zilei de sâmbătă, 20 iunie. Poliția de Frontieră anunță că a dispus măsuri suplimentare pentru fluidizarea circulației și recomandă călătorilor să opteze pentru puncte alternative de traversare.

Anunțul a fost făcut de Poliția de Frontieră la ora 08:45.

Potrivit autorităților, la PTF Leușeni se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport, fiind aglomerată direcția de ieșire din Republica Moldova.

Pentru fluidizarea traficului transfrontalier, autoritățile de control au deschis piste suplimentare și au aplicat procedura REVERS. Totodată, activitatea se desfășoară la capacitate maximă, pe șase piste de control pe sensul de ieșire.

Poliția de Frontieră recomandă participanților la traficul transfrontalier să opteze, dacă este posibil, pentru traversarea frontierei prin PTF Costești, PTF Leova sau PTF Cahul.

Autoritățile au precizat că vor reveni cu actualizări în cazul modificării situației din teren.